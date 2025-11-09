Ah, da quando Marquez non corre più, è più domenica? Pecco Bagnaia: “Non ho la trazione di altre Ducati, ma…”

“Abbiamo qualche idea – ha poi replicato questa mattina, subito dopo il warm up, Davide Tardozzi – siamo riusciti a trovare un pochino di grip in più con Pecco e vedremo come andrà. Di sicuro Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta sembrano essere più a posto”. Nessuna illusione, quindi, con lo stesso Bagnaia che già ieri aveva spiegato di non aspettarsi chissà che cosa dal risultato, ma di voler tornare a casa da Portimao con sensazioni ancora migliori. “Domani (oggi, ndr) riaggiusteremo qualcosa – ha tagliato corto - Comunque non sono messo male come in altre gare, ho più o meno le sensazioni di Sepang. Parto in seconda fila e è una situazione diversa. L'ottavo posto di oggi di certo non è quello che voglio, ma partire quarto va abbastanza bene per provare a fare qualche passo avanti. I primi tre hanno un altro passo e non ho la stessa trazione, ad esempio, di Alex Marquez o anche Fermin Aldeguer”.

Intanto, dopo il warm up del mattino che sembra aver permesso di trovare qualche soluzione migliorativa, nel box Ducati s’è deciso di provare sulla Desmosedici di Pecco Bagnaia una frizione diversa, soprattutto per migliorare la partenza. “Nella Sprint la mia partenza non è stata disastrosa, ma non si può dire che io sia partito bene visto che comunque ho perso una posizione – ha concluso l’italiano del Team Lenovo – Però è tutto il week end che facciamo fatica con la partenza, con la moto che si solleva in maniera anomala, quindi per la gara lunga proveremo una frizione diversa o qualcosa che potrà aiutarci a partire meglio”.