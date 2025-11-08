Grazie MotoGP per averci regalato la Sprint dell’anno proprio a Portimao. Su Alex Marquez, Acosta, Bezzecchi, le promesse e le premesse

Il primo che gli ha pagato il conto è stato proprio Pecco Bagnaia, sempre più alle prese con niente che funziona. Poi è toccato a Fabio Quartararo, che c’ha provato come sempre, ma ha la moto che ha. Sono stati gli antipasti di uno spettacolo da motociclismo di una volta, con Alex Marquez che sulle prime s’è messo a guardare la bagarre tra Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. Li ha studiati, li ha visti giocare a chi frenava più tardi e anche sbagliare, fino alla decisione di bruciarli tutti e due grazie al motorone della Ducati e alle scie di entrambi. Effetto sorpresa e gran staccata.

Finito tutto? No. Perché se Marco Bezzecchi ha dovuto, suo malgrado, fare i conti con qualche decimo in meno sul polso, Pedro Acosta gli è rimasto addosso in assetto pitbull che ti si attacca ai polpacci e non molla nemmeno se gliele dai. Controsorpassi e poi di nuovo il rettilineo e quella prima staccata su cui Alex Marquez riusciva a arrivare più forte. Così per diversi giri, con i due spagnoli a darsele come due fabbri mentre il Bez, dietro, come ha raccontato, sperava “che lottassero ancora. Sì, speravo che lottassero ancora e che così facendo favorissero il mio rientro”. Alla fine, sul traguardo, ci sono arrivati vicinissimi tutti e tre, con Alex Marquez che, nonostante un ultimo giro con la gomma che non ne poteva più, ha resistito all’ultimissimo attacco di Acosta.