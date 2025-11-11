Toprak ha preso più di due secondi da Quartararo nel test di Aragon con la Yamaha M1 V4? Così dicono e significa una cosa sola…

Il francese ha sempre detto di voler vincere e di non avere più tempo da perdere. Ma se lo stato delle cose in casa Yamaha è questo, è chiaro che “vincere” è un obiettivo non raggiungibile nel giro di qualche GP già dall’inizio della prossima stagione. Lo sanno in Yamaha, lo sa Fabio Quartararo e, ora, rischia di saperlo anche un Razgatlioglu che potrebbe fare molta più fatica di quanta lui stesso potesse aspettarsi dopo il grande salto dalle derivate di serie ai prototipi. In Yamaha la rotta scelta è la stessa già seguita da Honda da ormai un paio di stagioni: lavorare con metodo, “alla giapponese”, crescere senza pressioni e seguire un percorso di crescita strutturato anche se dovesse significare perdere pezzi lungo il cammino.

Per Honda il “pezzo perso” è stato Marc Marquez, per Yamaha potrebbe essere Fabio Quartararo. In una sorta di orizzonte capovolto dove un campione così, con quel talento lì, diventa quasi un limite piuttosto che un vantaggio. Un “limite” costato negli ultimi due anni oltre venti milioni di Euro. Ma Fabio Quartararo, il cui contratto finirà proprio nel 2026, potrà avere la stessa opportunità di Marc Marquez? C’è chi parla di contatti con Aprilia, ma al momento è solo chiacchiericcio, visto che a Noale non hanno così bisogno di campioni da assicurarsi con così tanto anticipo. E lo stesso discorso vale per Ducati, visto che i programmi di Borgo Panigale per il 2027, anche se si dovesse arrivare ai saluti con Pecco Bagnaia, sembrano già piuttosto definiti. Resterebbero, eventualmente, Honda o KTM, ma sarebbe troppo diverso dal restare in Yamaha?