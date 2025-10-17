Delitto di Garlasco, Fabrizio Corona ancora da Ermanno Cappa: “perché non hai denunciato quando tua figlia…”. Il padre delle gemelle si arrabbia, ma…

Sia inteso, Ermanno Cappa fa quello che sente. Quello che può. E tiene coerentemente la linea di sempre, ma ormai il caso Chiara Poggi è così sfuggito di mano proprio dal punto di vista mediatico che rischia di fare peggio in uno scenario in cui tutti parlano con tutti (compresa la figlia in un vocale in cui si dicono comunque cose gravi e trasmesso ovunque), in cui gli avvocati sono onnipresenti in TV, gli indagati sembrano più preoccupati della giusta inquadratura che della possibilità di finire in galera e dalle procure (inutile negarlo, ndr) esce quotidianamente qualcosa che alimenta le narrazioni. Mentre un intero paese, Garlasco, parla, rivanga il passato, racconta storie, butta là sospetti e magari qualcuno si fa il bagno in qualche vecchia antipatia. O in testimonianze prima date e poi ritrattate. Ermanno Cappa, almeno fino a prova contraria, agisce “in difesa” della propria famiglia, opponendosi allo sguardo pubblico e mediatico e evitando che anche le figlie facciano altri danni come già nel 2007, con quel “vi stritolano, siete già su internet, fate ridere i polli” captato da una intercettazione che racconta tanto di un uomo che conosce bene dinamiche, giochi del potere e sistemi dei media.

“Se devono incastrarlo, lo incastrano” – disse Ermanno Cappa in un’altra intercettazione con la figlia Stefania, riferendosi a Alberto Stasi. Ma, adesso, a finire incastrato – negli scomodi panni di quello che si trincera perché ha da nascondere - rischia d’essere lui. Non certo in un’inchiesta che è sempre più lontana dal vedere la luce (che la verità non si saprà mai l’abbiamo già scritto), ma nell’opinione pubblica. Ecco perché scappare e nascondersi, anche da Fabrizio Corona, rischia di essere pericoloso in quello che ormai è diventato il macabro (e tristissimo) spettacolo intorno alle indagini infinite sulla morte di una ragazza che è rimasta senza giustizia, o con una giustizia sommaria e che non convince fino in fondo. “I media inventano anche delle cavolate”, aveva detto sempre Ermanno Cappa proprio nel primo incontro con Corona, ma ormai, cavolate o non cavolate, il silenzio ostinato, la posizione differente, può diventare non una legittima volontà di non transigere sulla protezione dei propri affetti e della propria riservatezza, ma il grimaldello a cui aggrappare le convinzioni di una opinione pubblica che – anche se non dovrebbe – è sempre più condizionante. Corona o non Corona.