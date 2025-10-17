La verità sulla Buchmesse 2025: è un troiodromo. A Francoforte alla fiera del libro tra bordelli e mignotte

E niente oramai la Buchmesse è un trombodromo e fa strano che in un’epoca come questa, in cui i libri dovrebbero fare e dire ancora di più di quello che hanno fatto o detto finora (ma non ho l’impressione che abbiano fatto tanto, e mi sembra che abbiano funzionato soltanto i libri fanatico-religiosi) la Buchmesse che è e resta il più importante momento di incontro tra gli intellettuali (che brutta parola) di tutto il mondo si concentri soltanto sul commercio che tra le altre cose non si fa neanche più in Fiera perché dal Covid in poi i manoscritti si leggono via email per cui ci sarebbe davvero spazio per fare della Buchmesse un momento di autocoscienza mondiale del pensiero pensante (che brutta parola) e invece no. Si tromba.

Voglio dire, se neanche il premio Nobel della Letteratura di quest’anno si è fatto vedere – e pensare che era un appuntamento fisso, la proclamazione del Nobel per la Letteratura durante proprio la Buchmesse, ma invece oramai neanche questo – non vedo perché dovrei esserci io che infatti forse ci sono e forse no. Sono fatti miei. E quindi si tromba, si tromba negli alberghi, nelle case prese in affitto dove si stipano le stagiste (perché le case editrice dei cciofani per i cciofani sono piene di stagiste e non di stagiste, eh, che è questo sessismo, volete lasciare a bocca asciutta i froci?), si tromba dopo i party sempre più tristi perché si va solo per trombare e non hai nemmeno quella parentesi di una conversazione sull’Apocalisse in corso (che è quella vera e non una metafora) per la quale, poi, varrebbe la pena di sopportare quell’atto dovuto che è la trombata (il vero scrittore vuole parlare, trombare è una tassa che deve pagare, al contrario degli umani, ma questa edizione della buchmesse è piena di umani che non si vogliono togliere dai coglioni). E si tromba parecchio anche nei libri: mi mettono in mano schede e grafici e minne che parlano solo di “romantasy”, segnatevela questa parola, perché è la parola di questa edizione della fiera del libro di Francoforte: romantasy, ossia fantasy dove si ficca.