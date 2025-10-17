A tutte le Pamele di questo 2025 dedico queste poche righe: Leonardo Caffo scrive sull'ennesimo femminicidio. E parla di educazione (che non è quella sessuo-affettiva)

“Dove ci sono caos e ignoranza”, chissà quanti ricordano questa storica frase con cui Vittorio Sgarbi diede la fiducia al governo Conte, “io prospero”. La notizia dell’omicidio di Pamela Genini è come sempre atroce, la sua vita spezzata dall’ennesimo imbecille è una ferita che brucia a qualsiasi persona ragionevole. La violenza, quella di genere come quella degenere in generale, fa inorridire chiunque non abbia il cemento al posto del cervello. Il problema politico, sociologico per così dire, sorge tuttavia altrove: ciò nel come vengono riportate le notizie, nell’uso che si fa di queste stesse notizie per “ordine del discorso”, dei fenomeni para-intellettuali che generano che permettono a persone come Carlotta Vagnoli di tirare a campare mentendo sui dati presi chissà come e da dove, facendo di tutta l’erba un fascio, rilasciando fantasiose interviste d’odio verso gli uomini su Sky, e via dicendo. Ora, posto che nessuno dotato di intelligenza minima di solito coincide con chi commenta i post di Instagram (io, che intelligente lo sono, di solito ho di meglio da fare), già sappiamo che c’è il rischio del tu quoque. Certo, proprio io quoque: di questa degenerazione – notiziaria (mi si passi il neologismo) ho sperimentato ogni forma e forza possibile: come da una tragedia concreta, la morte di una donna per mano di chi avrebbe dovuto amarla, si possa passare a considerare para-omicida chiunque abbia avuto un conflitto familiare, a generare condanne “per patriarcato” (la follia del diritto che passa da essere deontologia e diventa demagogia), oppure a osservare con candore come ogni quotidiano “spari a minchia” dati sui femminicidi italiani che sono 50 per questo, 70 per quell’altro, più di 100 per quell’altro ancora (c’è chi prende davvero i dati da “non una di meno” che somma a caso ogni morte femminile o non binaria)… in tutto ciò, paradossalmente, l’unica cosa che passa sotto sfondo e traccia è la forma di vita specifica da cui parte questo raggio di notizie, odio, stronzate, che è la forma di vita spezzata che in questo caso si chiamava “Pamela”.

L’Italia è da sempre un condominio di violenza: morti sul lavoro, madri che seppelliscono neonati vivi, uomini che uccidono donne (e viceversa), bombe che fanno esplodere auto di giornalisti, ma per ragioni complesse legate a un misto di bene e di male per qualche anno gli omicidi di donne hanno generato conseguenze più vaste e profonde su vari piani. Un piano ovvio, giornalistico, un piano meno ovvio, legislativo, e quello più decisamente giudiziario. Ognuno affronta i propri drammi, io i miei li devo affrontare in pubblico (perché chi dice che voleva tutelare la fragilità ha scelto di aprire porte che andrebbero chiuse ai cronisti), ma siccome sono un filosofo l’unica cosa che posso cercare di fare e di trarre luce concettuale nel buio del caos in cui sono precipitato: la morte di Pamela è una tragedia, ma altrettanto tragico è l’uso strumentale dei quotidiani di presunte emergenze inesistenti, la follia di codici rossi (Legge 69/2019 e le sue successive modifiche) che destituiscono di fondamento garantista il diritto italiano (le dichiarazioni diventano prove! Una follia di leggi non a caso volute a sinistre ma approvate da destra), l’incapacità di poter fare un dibattito disteso e sereno sul tema, la massa di cretine e cretini che campano su queste tragedie diffondendo paura e odio verso il genere maschile. E qui, forse, c’è il punto più sottile: aver smesso di distinguere il maschile dal maschilismo.