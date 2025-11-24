La storia del ladro in Stazione Centrale finito in coma per un telefono: ma il ragazzo che lo ha messo K.O. non difendeva solo un oggetto

È veramente difficile vedere il video di un ragazzo a terra mentre due persone gli fanno un massaggio cardiaco e non provare disagio, nausea, anche terrore. Chi ha visto il video di Charlie Kirk che perde sangue dal collo dovrebbe avere familiarità con questa sensazione (certo, ci sono persone che nel caso di Kirk hanno gioito e che quasi certamente in questo caso griderebbero allo scandalo se non al razzismo, ma lasciamo da parte il cinismo di alcuni). Lazzaramo ha pubblicato il video, credo sia stato il primo, e poco dopo altri video del genere sono stati diffusi sui social. Alcuni giornali, tra cui Fanpage e Milano Today ne hanno parlato, con tutte le cautele del caso (tra cui quella che ha trasformato un ladro in un “presunto ladro”). Il Corriere titola così: “Milano, 19enne insegue ladro davanti alla stazione Centrale e lo picchia a calci e pugni: la vittima è in pericolo di vita”. In realtà, è brutto a dirsi, ma la vittima non è in pericolo di vita. La vittima era il ragazzo.

La storia in breve è questa: alle 20:40 circa di domenica sera un uomo, forse del Gambia e senza documenti, ha rubato il telefono di un ucraino diciannovenne al McDonald’s di Piazza Duca D’Aosta; il ragazzo rincorre il ladro e inizia la collutazione per riprendersi il cellulare. Interviene una terza persona con un casco bianco, forse un amico dell’ucraino, e stendono il ladro. Il cuore si ferma, non respira più. In due provano ad animarlo, finché non arriva l’ambulanza che lo porta in codice rosso al Fatebenefratelli, dove ora è ricoverato con prognosi riservata.

Umanamente la prima cosa che viene da dire è: tutto questo per un telefono? Ma no, non è solo un telefono. È qualcosa di più. Si può viaggiare con la mente, e immaginare che quel ragazzo ucraino, di 19 anni, con quel telefono si tenesse in contatto con la sua famiglia. Ma non è necessario. È più facile immaginare di essere nella stessa situazione, con i nostri stipendi, il nostro stile di vita, la nostra difficoltà. Con un telefono che magari costa mille euro, che vi serve per lavoro e che non potete permettervi di rompere. Figurarsi lasciare che lo rubino. Non serve neanche molto sforzo per realizzare che spendere i soldi per ricomprare il telefono potrebbe voler dire avere difficoltà a fare la spesa o pagare l’affitto. E no, il telefono non è un bene di seconda necessità (e nessuno può dirvi cosa sia più importante possedere).