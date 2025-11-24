Pietro Orlandi a Verissimo sgancia una bomba su Emanuela sotto La Casa del Jazz e uccisa da De Pedis, ma perché la racconta solo ora? “Mi metteva angoscia”

Domenica a Verissimo sono stati fatti almeno tre incredibili scoop: “Renatino” De Pedis, presunto boss della Banda della Magliana, avrebbe avuto rapporti con uno ‘ndranghetista mentre si occupavano insieme di traffico d’armi; Emanuela Orlandi potrebbe essere morta il giorno stesso del presunto rapimento, uccisa con una cravatta e nascosta sotto la Casa del Jazz proprio da De Pedis, che lo aveva confessato a questo amico ‘ndranghetista; infine, Pietro Orlandi, che ha raccontato questa storia inedita in diretta televisiva da Silvia Toffanin in un qualsiasi pomeriggio di novembre, ha saputo di questa storia per anni proprio da questo ‘ndranghetista, incontrato vicino a Como tempo fa, e non ha condiviso le informazioni con nessuno (neanche con indagava sulla sorella?).

Il racconto di Pietro Orlandi parte così: “La Casa del Jazz è stata confiscata a Nicoletti: era una grande villa, che era sotto la gestione del vicariato di Roma del cardinal Poletti. A un certo punto il cardinal Poletti la vendette a Nicoletti che era il cassiere della banda della Magliana. La cosa insolita che uscì è che lui la vendette per un miliardo di lire, mentre il valore della villa era di circa ventisette miliardi di lire. Adesso si cercano in questa villa i resti del magistrato Adinolfi e dicono che potrebbero esserci i corpi di altri persone. La villa fu venduta dopo il 23 giugno 1983: quindi se si dovessero trovare i resti di Emanuela là sotto ed Emanuela fosse morta il giorno stesso, la villa stava sotto la gestione del vicariato di Roma e dunque di Poletti”. Quindi Vaticano e Banda della Magliana d’accordo nell’occultare un cadavere in un edificio che, praticamente nello stesso giorno, sarebbe stato venduto dalla Chiesa al cassiere dell’organizzazione criminale.

Secondo capitolo: “Incontrai vicino a Como una persona legata alla 'ndrangheta e mi disse che Emanuela era morta il giorno stesso perché glielo aveva detto il suo amico Enrico De Pedis, con il quale aveva rapporti stretti sulla vendita di armi. De Pedis gli aveva raccontato che aveva ucciso Emanuela con una cravatta perché gli era stato chiesto questo favore e lo aveva portato in una sorta di cunicolo dove gli aveva indicato un muro dietro il quale si nascondevano i resti di Emanuela”. Questi cunicoli, ascoltando il racconto di un sacerdote che descrive i “sotterranei” della Casa del Jazz, sarebbero proprio quelli su cui si sta indagando ora. Ora, i problemi sono vari, tra cui la tempistica: queste cose emergono, a distanza di anni, e forniscono informazioni gravi su almeno due questioni: una che, se Pietro Orlandi cerca la verità sulla sorella, non è chiaro perché sia stata tenuta nascosta fino a questo momento; l’altra che è invece importante in sé, perché viene detto con nonchalance che De Pedis era nel traffico d’armi con la ‘ndrangheta.