Siamo tutt* Margherita. IED e Pe.pe. Agency scendono in campo contro la violenza di genere con un pizza party a Milano

Meglio una pizza o una pizza? Secondo me una pizza, ma non in faccia. Perché? Perché non sappiamo più farci del male come una volta. Non siamo più masochisti da un pezzo. Ormai siamo per la pace, per il perdono e per le crociate sulle parole. O per le parole crociate. Facciamo bene a non prenderci più sul serio. Siamo tutti abbastanza impegnati a fare polemica e pur di avere la pace tra i sessi, faremmo una guerra contro chi non vuole la pace. Forse, non è la via giusta quella dell’opposizione. Che poi, giusto o sbagliato, bene, male. Qual’è nato prima? E se il bene l’avessero inventato i cattivi? Lasciamo perdere, facciamoci una pizza. Non c’è bisogno di essere noiosi, tediosi, starsene sempre lì a discutere accigliati sul fatto che succedono cose terribili ogni giorno appena svoltiamo l’angolo. Dovremmo semplicemente volerci tutti un po’ più di bene. Sì esatto, come diceva Pacciani. Sarebbe così bello se quei mariti violenti che tornano a casa ubriachi si avvicinassero alla moglie spaventata e le dessero una bella pizza, ma non la pizza quella violenta, la pizza quella con pomodoro fiordilatte e basilico. Per questa ragione lo IED e la Pe.pe agency, insieme con Alice Pizza hanno unito le forze creative e culinarie per dare vita al “Siamo tutt* Margherita. L’unica pizza che ci piace ricevere”.