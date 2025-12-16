Fabrizio Corona con Alfonso Signorini come Alberto Arbasino con Alberto Moravia. Ma anche come Truman Capote: Falsissimo è Grande Letteratura dell'Ipocrisia, ma su Youtube

Fabrizio Corona come Truman Capote o come Alberto Arbasino: lo avevo scritto poco tempo fa qui su MOW, dal crime alle questioni di letto dei Famosi e Potenti.Nella puntata di Falsissimo di ieri, intitolata “Il prezzo del successo”, racconta (messaggi WhatsApp alla mano) quello che chiama il “Sistema Signorini”, ossia: non si lavora in un certo mondo dello spettacolo se non si passa attraverso il letto del direttore di Chi e anima del Grande Fratello (Nip, Vip, Mink e tutto il resto).Tira dentro i fratelli Berlusconi (Pier Silvio a capo di Mediaset e Marina a capo di Mondadori) e finisce con la politica: Marina starebbe scendendo in campo per contrastare Giorgia Meloni e il fuorionda dell’ex marito della presidente del Consiglio, Andrea Giambruno, altro non sarebbe stato che una mossa, diciamo così, “propedeutica” all’attacco frontale che avverrebbe, secondo Corona, a breve (dopo un incontro, addirittura, con Mario Draghi).X (ex Twitter) è esplosa; i giornali, almeno al momento in cui scrivo, risultano timiducci. Eppure non è facile dimenticare che, poco tempo fa, gli “occhi spaccanti” di Raoul Bova ebbero ben altra eco mediatica: roba da educande rispetto ai messaggi di Alfonso Signorini: “Mi piace che mentre ti spo***no mi ordini di aprire la bocca e ci sputi dentro per lubrificarmi la gola”.Adesso, non siamo di primo pelo e di gole lubrificate ne abbiamo viste, ma è indubbio che la frase (qualora fosse stata scritta davvero da Alfonso Signorini, bisogna specificarlo) sia di livello letterario maggiore di quello dell’ultimo romanzo di Signorini, Amami quanto io t’amo: nei messaggi si sfiorerebbero le vette di Walter Siti, se non di Pier Paolo Pasolini, e comunque restituirebbero una verità che travalica la retorica dei buoni sentimenti.
Poi è ovvio che uno o una o un* può anche farsi lubrificare la gola da un intero battaglione e credere nell’amore puro, ma in questo caso i dettagli andrebbero raccontati entrambi, come avvenne, ad esempio, nei Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire di Melissa Panarello (giusto per fare un esempio famoso), in cui amore e partouze consistevano.Non ho letto il romanzo Amami quanto io t’amo e non so se ci siano lubrificazioni di gola con la rincorsa (io le gole le lubrifico con la rincorsa), ma me lo auguro.Tornando a Fabrizio Corona, il pubblico, ovviamente, si sta dividendo: chi inneggia a Corona come a chi, finalmente, sta raccontando la vera Italia, e chi invece gli rimprovera di avere fatto la stessa cosa con Lele Mora. Ma qui sta la grandezza letteraria di Fabrizio. È la stessa accusa che mossero ad Alberto Arbasino quando pubblicò, nel 1963, la prima edizione di Fratelli d’Italia, ossia quella di approfittare di conoscenze, di tradire amicizie, per spifferare nel libro storie di letto e ipocrisie del bel mondo letterario, artistico, mecenatistico e miliardario dell’epoca. Ecco, ad esempio, le parole vergate da Alberto Moravia a Bassani per impedire la pubblicazione del libro di Arbasino: “Il fatto di parlare di certe cose rivela un’indiscrezione morbosa e disumana. Ma il modo è semplicemente orrendo, specie se si pensa che Arbasino si considera ed era da noi considerato un amico. Mi sembra un libro nel quale il pettegolezzo rasenta la diffamazione e l’incoscienza la criminalità. Ti prego di riflettere bene a quello che fai pubblicando questo libro. Io so che tu sei una persona che non prende mai leggermente le cose della vita. Ebbene ti invito a farlo anche questa volta!”.Ovviamente Moravia della Letteratura se ne fotteva alla grande: il fatto era che in Fratelli d’Italia si raccontava della coppia Moravia–Elsa Morante, di come il giovane amante di quest’ultima si fosse suicidato (Bill Morrow, un pittore americano) mentre Moravia era a Parigi con la sua amante, Dacia Maraini. Adesso, so che vi sembrerà strano che ci fosse un’epoca in cui gli scrittori erano vip, ma vi assicuro che nei ’60 Moravia era famoso quasi quanto Fabrizio Corona e Alfonso Signorini.
Alla stessa maniera fu accusato e messo al bando Truman Capote quando uscirono le prime anticipazioni di Preghiere esaudite, dove raccontava la vita intima di Famosi e Potenti come Greta Garbo, Jean Cocteau, Sartre, Jacqueline Kennedy Onassis, gli Agnelli (questi ultimi figurano nel materiale inedito).Alberto Arbasino riuscì a superare l’ostracismo trasformandolo in autorevolezza; Truman Capote invece iniziò (o completò) la sua parabola discendente che culminò nella cirrosi epatica.C’è una frase, nella puntata di Falsissimo dedicata alla gola di Alfonso Signorini e al “Sistema” (che si sospetta sia “Sistema Italia” più che “Sistema Signorini”): una frase pronunciata da Fabrizio Corona, “Lo faccio perché i giovani sappiano”, che mi ricorda molto la frase di Capote: “Cosa pensavano, che fossi un giullare? Io sono uno scrittore”. Credo sia vero che Fabrizio, in questo momento della sua vita, voglia solo lasciare un mondo migliore per i suoi figli, e che la nascita di Thiago lo abbia influenzato.Adesso, non so se questa faccenda di Signorini esploderà, se sia vera o se non lo sia. Quantomeno è verosimile. Mi dispiacerebbe che il Potere (come sostiene Corona) riuscisse a insabbiare questa Grande Pagina della Letteratura, questo Grande Romanzo Italiano. Anzi, mi piacerebbe che Signorini e Corona scrivessero insieme un nuovo Fratelli d’Italia, e che lo pubblicasse Marina Berlusconi. Ma io sono un inguaribile romantico. (Avrei anche il titolo: "Aspiranti").