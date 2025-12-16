Fabrizio Corona con Alfonso Signorini come Alberto Arbasino con Alberto Moravia. Ma anche come Truman Capote: Falsissimo è Grande Letteratura dell'Ipocrisia, ma su Youtube

Poi è ovvio che uno o una o un* può anche farsi lubrificare la gola da un intero battaglione e credere nell’amore puro, ma in questo caso i dettagli andrebbero raccontati entrambi, come avvenne, ad esempio, nei Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire di Melissa Panarello (giusto per fare un esempio famoso), in cui amore e partouze consistevano.Non ho letto il romanzo Amami quanto io t’amo e non so se ci siano lubrificazioni di gola con la rincorsa (io le gole le lubrifico con la rincorsa), ma me lo auguro.Tornando a Fabrizio Corona, il pubblico, ovviamente, si sta dividendo: chi inneggia a Corona come a chi, finalmente, sta raccontando la vera Italia, e chi invece gli rimprovera di avere fatto la stessa cosa con Lele Mora. Ma qui sta la grandezza letteraria di Fabrizio. È la stessa accusa che mossero ad Alberto Arbasino quando pubblicò, nel 1963, la prima edizione di Fratelli d’Italia, ossia quella di approfittare di conoscenze, di tradire amicizie, per spifferare nel libro storie di letto e ipocrisie del bel mondo letterario, artistico, mecenatistico e miliardario dell’epoca. Ecco, ad esempio, le parole vergate da Alberto Moravia a Bassani per impedire la pubblicazione del libro di Arbasino: “Il fatto di parlare di certe cose rivela un’indiscrezione morbosa e disumana. Ma il modo è semplicemente orrendo, specie se si pensa che Arbasino si considera ed era da noi considerato un amico. Mi sembra un libro nel quale il pettegolezzo rasenta la diffamazione e l’incoscienza la criminalità. Ti prego di riflettere bene a quello che fai pubblicando questo libro. Io so che tu sei una persona che non prende mai leggermente le cose della vita. Ebbene ti invito a farlo anche questa volta!”.Ovviamente Moravia della Letteratura se ne fotteva alla grande: il fatto era che in Fratelli d’Italia si raccontava della coppia Moravia–Elsa Morante, di come il giovane amante di quest’ultima si fosse suicidato (Bill Morrow, un pittore americano) mentre Moravia era a Parigi con la sua amante, Dacia Maraini. Adesso, so che vi sembrerà strano che ci fosse un’epoca in cui gli scrittori erano vip, ma vi assicuro che nei ’60 Moravia era famoso quasi quanto Fabrizio Corona e Alfonso Signorini.