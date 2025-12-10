È una suora che conosce la verità sul Mostro di Firenze: “Pacciani è solo un incidente di percorso”. A Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra svelati i nomi della squadra della morte: ma cosa c’entrano con il killer delle coppiette?

E ancora: “Nessun nome è casuale. Ciò che rende il foglio di straordinaria rilevanza è un fatto oggettivo e senza precedenti nella storia delle indagini sul Mostro di Firenze: tutti i soggetti elencati sono stati, negli anni, direttamente o indirettamente coinvolti nell'orbita delle indagini o dei processi relativi al Mostro di Firenze". Quindi, durante la puntata di Pulp Podcast, si è ipotizzato che possa esserci un qualche legame tra i vari nomi, un qualcosa che magari a prima vista non appare come evidente, ma che potrebbe aprire a nuovi scenari mai davvero considerati. Non tutti i nomi però non dicono niente, come quelli di Francesco Narducci e Francesco Calamandrei. Narducci, medico morto in circostanze misteriose, entrò nell'inchiesta bis sul Mostro, ma non è mai stato stabilito un suo diretto coinvolgimento con i crimini. Calamandrei, invece, è stato processato, poi assolto, con l’accusa di essere uno dei mandanti del killer. Il Mostro di Firenze si è macchiato negli anni di ben otto duplici omicidi. I suoi bersagli? Le coppie di fidanzati appartate in auto. Tra i vari possibili presunti assassini presi in considerazione spicca il contadino Pietro Pacciani, è lui quello che tutti ricordano, insieme ai suoi "compagni di merende" Mario Vanni e Gianni Lotti, accusati per quattro degli omicidi del Mostro di Firenze. Pacciani non ha visto la fine del processo, perché morì prima del secondo appello. Eppure, a distanza di tanto tempo, che sia realmente lui il killer delle coppiette rimane un mistero. Troppi dubbi e troppe poche prove, di quelle schiaccianti che ti inchiodano. Alla fine della puntata è stato letto l'esito della perizia condotta dal professor Giovanni Bottiroli, dirigente del Cnr: "Non vi sono segni che smentiscano la datazione del documento almeno agli anni '80 e l'effetto di "doppia battitura" presente sul foglio potrebbe derivare dall'uso della carta carbone, tecnica comune all'epoca per produrre copie multiple dello stesso documento. Si è potuto accertare che non sono riscontrabili elementi relativi alla natura materiale del documento che possano contrastare con la collocazione in tempi assolutamente non recenti. Il supporto cartaceo, per caratteristiche composizionali oltre per motivi storici, è da collocare in un periodo attorno agli anni che precedono la metà degli anni '70: l'applicazione della stampa offset alla carta, utilizzata per le diciture Ige, risale all'inizio del secolo scorso; la stessa carta, per composizione, è del tutto compatibile con il periodo in cui si colloca in virtù dell'uso fatto. La compilazione del documento nel suo complesso è stata realizzata mediante ricorso a macchina per scrivere (Olivetti Lettera 32) in uso a partire dal 1963. Lo stesso aspetto del tratto dattiloscritto induce a non ritenere possibile una sua collocazione temporale in tempi recenti, dell'ordine della decina di anni". Cosa nasconde davvero questo documento? E se fosse la strada per arrivare al Mostro?