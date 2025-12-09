“Libera” nos a malo: regione che vai, corrotti e corruttori che trovi. Ecco la classifica e c’è poco da fare i campanilisti

C’è chi ha il mare più blu. Chi ha la cucina più buona. Chi le cime più alte e innevate. Ma solo Libera, l’associazione fondata da don Ciotti, proprio oggi e come ogni anno, ha voluto ricordare che esiste una classifica pure dell’ormai collaudato campionato nazionale della corruzione. E qui si gioca purtroppo tutti sempre in Serie A. Lo dice, appunto, il nuovo dossier di “Libera”, che ha passato un anno a spulciare inchieste, atti giudiziari e resoconti di stampa, scattando la solita fotografia tristemente nitida nonostante le sfocature immortalate: l’Italia, da Nord a Sud, resta un Paese dove l’onestà non trova mai le chiavi e la mazzetta invece apre ogni porta.

A dominare la classifica delle regioni più corrotte – guardando il numero di indagati – c’è la Campania, con 18 inchieste e 219 persone indagate. Non una sorpresa, più una conferma. Seguono Calabria, con 141 indagati, Puglia (110) e Sicilia (98). La prima nordica nel tabellone è la Liguria, con i suoi 82 indagati, seguita a ruota dal Piemonte (80) e dalla Lombardia (quarta nella classifica delle inchieste) che non può certo sventolare la bandiera dei virtuosi. Le regioni centrali non restano a guardare: Lazio e Toscana hanno il loro carico di indagini, dieci e dodici rispettivamente, a dimostrazione che Roma non è solo la capitale d’Italia, ma anche quella – onoraria – delle intermediazioni creative. Al fondo della classifica, con poche inchieste e un numero più contenuto di indagati, resistono Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Basilicata. Piccole e oneste, o forse solo più abili nel non far trapelare troppo?