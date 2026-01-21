Un po' Tom Cruise un po' marescialletto di paese? Gli occhiali da sole di Macron a Davos c’hanno incuriositi e abbiamo chiesto a un’esperta (che ha picchiato durissimo)

“C'è chi si mette degli occhiali da sole. Per avere più carisma e sintomatico mistero...” - cantava Franco Battiato. Un teorema confermato dai Blues Brothers e da Ozzy Osbourne. Ma per il Presidente francese Emmanuel Macron a Davos niente sintomatico mistero, solo un problema di salute che lo ha costretto a tenere gli occhiali da sole a specchio al World Economics Forum. Già qualche giorno fa il Capo di Stato francese a un incontro all'Eliseo si era presentato sfoggiando dei vistosi occhiali al chiuso: "Vogliate scusarmi per questi occhiali che sono legati ad un problema benigno. Sono costretto a portarli per un po' di tempo, quindi dovrete sopportarmi così". Mentre giovedì, durante la visita alla base militare di Istres, vicino Marsiglia, davanti ai militari se li era tolti evidenziando l'occhio arrossato e scherzando: "È una cosa da niente, interpretatelo come un riferimento all''occhio della tigre'. Per chi conosce questo riferimento, si tratta di un segno di determinazione"...
Il presidente dell’Unione nazionale degli oftalmologi francesi, Vincent Dedes, ha poi spiegato che si tratta di un’emorragia sottocongiuntivale. Una rottura del capillari. Praticamente nulla di preoccupante oltre l'inestetismo di un occhio gonfio e arrossato.
Fa specie poi la scelta della montatura da parte di Macron. Degli Aviator con lente a specchio molto appariscenti, un po' Tom Cruise in Top Gun un po' carabiniere di paese. Di questa scelta estetica abbiamo chiesto all'esperta di occhiali e consulente d'immagine Angelica Pagnelli: “Il problema all’occhio è chiaro, ma poteva scegliere una montatura e una lente colorata più discreta. Un look Top Gun con lenti audaci che risulta poco coerente con l’abito elegante e che allungava il viso già lungo. La sua comunicazione non verbale appare poco fluida proprio perché imbarazzato e consapevole del mancato abbinamento. Il fatto che sia tra le montature del suo guardaroba fa riflettere. Mi sarei aspettata che avesse montature più eleganti e non un aviator specchiato blu che riconduco ad uno stile trendy e drammatico”.
Semplicemente cattivo gusto o una scelta precisa? Di sicuro su Davos si parla solo di Macron e dei suoi occhiali, e di straforo c'è anche l'occasione per citare la sua risposta alle nuove minacce di dazi contro la Francia da parte di Donald Trump. Una scelta estetica che ha messo l'accento sulla presenza del leader francese al Forum su tutti i social e i giornali per la sua stranezza. Tra meme e prime pagine però a Macron va tutto bene, purchè se ne parli...