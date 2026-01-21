Un po' Tom Cruise un po' marescialletto di paese? Gli occhiali da sole di Macron a Davos c’hanno incuriositi e abbiamo chiesto a un’esperta (che ha picchiato durissimo)

Fa specie poi la scelta della montatura da parte di Macron. Degli Aviator con lente a specchio molto appariscenti, un po' Tom Cruise in Top Gun un po' carabiniere di paese. Di questa scelta estetica abbiamo chiesto all'esperta di occhiali e consulente d'immagine Angelica Pagnelli: “Il problema all’occhio è chiaro, ma poteva scegliere una montatura e una lente colorata più discreta. Un look Top Gun con lenti audaci che risulta poco coerente con l’abito elegante e che allungava il viso già lungo. La sua comunicazione non verbale appare poco fluida proprio perché imbarazzato e consapevole del mancato abbinamento. Il fatto che sia tra le montature del suo guardaroba fa riflettere. Mi sarei aspettata che avesse montature più eleganti e non un aviator specchiato blu che riconduco ad uno stile trendy e drammatico”.

Semplicemente cattivo gusto o una scelta precisa? Di sicuro su Davos si parla solo di Macron e dei suoi occhiali, e di straforo c'è anche l'occasione per citare la sua risposta alle nuove minacce di dazi contro la Francia da parte di Donald Trump. Una scelta estetica che ha messo l'accento sulla presenza del leader francese al Forum su tutti i social e i giornali per la sua stranezza. Tra meme e prime pagine però a Macron va tutto bene, purchè se ne parli...