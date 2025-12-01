È l’era degli spin-off: Stranger Things e Kill Bill risorgono tra romanzi, animazioni e Fortnite

Spin-off. Questa è l’epoca degli spin-off. Adesso tocca, insieme, a Stranger Things e a Kill Bill, ed entrambi gli spin-off sono crossmediali: lo spin-off di Kill Bill – Yuki’s Revenge – è prodotto in collaborazione con il videogioco Fortnite, mentre lo spin-off di Stranger Things, in attesa della serie TV anticipata dai Duffer Brothers, è un romanzo in uscita domani negli Stati Uniti, dal titolo Stranger Things: One Way or Another. È ambientato tra la quarta e la quinta stagione e ha per protagonista Nancy Wheeler, impegnata in un’avventura insieme a Robin Buckley. Viste le protagoniste, sarà probabilmente una action-comedy nel perfetto stile dei romanzi di R.L. Stine (che, dalla serie Piccoli Brividi a Fear Street, è uno degli autori più citati tra le ascendenze di Stranger Things — da Fear Street Netflix ha tratto anche una trilogia, da vedere assolutamente nell’attesa dell’uscita di ST Volume 2).

Questa volta la narrazione si concentra sulla passione giornalistica e investigativa di Nancy — spesso presa in giro dagli amici con citazioni da Nancy Drew, i cui libri sono anch’essi tra le fonti dei Duffer Brothers — con atmosfere un po’ alla Halloween, con una misteriosa presenza che sembra seguirla. Un giallo-horror, insomma, in cui gli strani comportamenti di un ragazzo della scuola mettono in allarme la Wheeler e la spingono a indagare, con il controcanto comico di Robin (che anche nella stagione 5 ha il compito che, nel teatro shakespeariano, era affidato al “folle” — a proposito, nessuno sembra ancora aver notato i parallelismi tra Stranger Things 5 e Amleto).