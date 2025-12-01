Stranger Things e la nostra incapacità di raccontare il presente. La nostalgia degli anni Ottanta, l’inutilità della Gen Y e la speranza nella Gen Z

La Gen Y, nelle bolle, ci è cresciuta. Una generazione impigliata in una nostalgia di seconda mano, perché la sua epoca non ha avuto gli strumenti per creare una mitologia autonoma. L’unica estetica disponibile era quella ricevuta dagli adulti — film, dischi, poster — e però mediata da social pensati per la brevità, per la distrazione. In quell’estetica smaltata, la componente etica si è staccata. La Gen Y è diventata la generazione del “cool”: un’estetica senza etica, un contenitore che si definisce per posa. La versione adolescenziale del liceo dei fighi: moto, giubbotti, sneakers immacolate, e zero idea di cosa ci fosse sotto. Non è colpa loro. Ma i calci nel culo, simbolici, se li meritano.

L’unica speranza arriva dalla Gen Z. Ho guardato le loro letture, le loro serie, le loro scelte estetiche: fantascienza, fantasy, distopie. Il ritorno del bene contro il male: i loro romanzi di riferimento sono Harry Potter e Maze Runner, e anzi, in questi giorni, sono attive parecchie discussioni sui parallelismi tra Stranger Things (ancora più evidenti nella stagione 5, Volume 1) e Harry Potter; una genealogia che parla più a noi Gen X che ai loro genitori di mezzo. La Gen Z non prova nostalgia — non ha vissuto abbastanza per provarla — ma usa il passato come materiale. Suoni anni Novanta, estetiche Y2K, icone pop riciclate. Non è un paradosso: è un fatto. La Gen Z abita il presente con un repertorio che non ha composto, e questo racconta più dei trentenni e quarantenni che della Gen Z stessa.