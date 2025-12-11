Caso Orlandi, ancora si insiste con la pista familiare. Il fratello Pietro sbotta: “Se trovassero i resti di Emanuela in una situazione legata a mio zio? Nessuno mi toglierebbe dalla testa che l’avrebbero fatto per dare la responsabilità alla famiglia”

E su Enrico De Pedis, al tempo boss della Banda della Magliana: “Se ha avuto un ruolo di manovalanza come credo, di far prendere Emanuela e gestirla per altri e magari si sia tenuto le cose che aveva Emanuela dietro, al momento di trasferirla? E magari le abbia poi buttate sotto la Casa e ci siano rimaste? Questo non lo so”. Nelle ultime settimane si è tornati anche a parlare di un’altra “pista”: quella familiare, che vedrebbe coinvolto lo zio Mario Meneguzzi. Una possibilità che la famiglia di Emanuela respinge con fermezza dal 2023, da quando avevano iniziato a circolare delle voci sulla posizione dello zio, marito della sorella di Ercole Orlandi, padre di Emanuele. Meneguzzi nel periodo immediatamente successivo alla scomparsa della nipote ha fatto da spalle al cognato, rispondendo al suo posto alle telefonate dei presunti rapitori. Motivo? Ercole Orlandi di era sopraffatto dall’inaspettata scomparsa della figlia: “Mio padre sarebbe stato perso, zio non c'entra nulla con la scomparsa di Emanuela. È stato accertato al 100% che quella sera fosse alla casa del lago di Turano, lo ha confermato anche il capo della Mobile. Hanno indagato e non è emerso nulla. lo non difendo a tutti i costi mio zio, difendo la verità. Se avessi dubbi su mio padre, non esiterei a dirlo". Ennesimo depistaggio? Questa l’idea della famiglia Orlandi davanti anche alla “notizia” della perquisizione nella casa del Meneguzzi, avvenuto in realtà lo scorso anno: “Se un giorno si trovassero resti di Emanuela in una situazione legata a mio zio? Chi mi toglie dalla testa che in quel caso avrebbero trovato un modo per chiudere definitivamente la faccenda dando una responsabilità alla famiglia? Sono capaci di tutto". Siamo davanti a un nuovo tentativo di allontanare la verità?