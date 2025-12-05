Cosa succede alla MotoGP? Dan Rossomondo è stato licenziato e Liberty Media è ancora in poltrona: il 2026 sarà rivoluzione?

La reazione al suo ingresso in Dorna fu, oggi possiamo dirlo, spropositata: la MotoGP diventerà americana, si diceva. Ci toglieranno le corse per renderle uno spettacolino, sarà come l’NBA dove una partita è fatta più di intrattenimento per il pubblico che di gioco effettivo. Eppure, tre anni dopo quasi nulla è cambiato. La cosa più americana arrivata in MotoGP è stata, qualche mese fa, la nuova cerimonia di partenza, con i piloti ad ascoltare l’inno del paese ospitante lontani dalle moto, idea che comunque non è stata necessariamente partorita da Rossomondo.



Il manager statunitense, si racconta nel paddock, è stato allontanato da Carlos Ezpeleta, figlio di Carmelo, per alcune divergenze interne. D’altronde è un fatto che la gestione degli Ezpeleta abbia una forte impronta famigliare, il che non è necessariamente un male, o almeno non sempre: da una parte grande passione per il prodotto e una conoscenza sconfinata dello stesso, dall’altra difficoltà a delegare e affidarsi ad esterni. La famiglia è forte, per cui non farne parte risulta decisamente complicato. È possibile quindi che gli Ezpeleta l’abbiano voluto per trovare nuove idee, avvicinare il prodotto al pubblico statunitense e dialogare con Liberty Media senza però trovare l’intesa sperata con Rossomondo, il quale a sua volta potrebbe essersi sentito poco coinvolto nella causa.



Questa, per quanto verosimile, resta un’ipotesi. È invece piuttosto interessante notare come Liberty Media, che alla festa di fine stagione organizzata da Dorna aveva i posti a sedere più centrali e prestigiosi, non stia ancora intervenendo sull’organizzazione del campionato, su nuove procedure e, in generale, su nuovi modo di intendere lo sport. La sensazione però è che lo farà molto presto, magari proprio partendo da questo brevissimo inverno che, per molti, sarà quello dei grandi cambiamenti.