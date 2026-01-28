Due GP e mezzo in un giorno non bastano? A sentire Antonelli, Mercedes è pronta a fare di più: “Vogliamo essere nella miglior posizione possibile”. E Russell…

Una giornata da dominatori, ma Kimi Antonelli e George Russell hanno subito chiarito che, nonostante a Barcellona finora tutto sia andato nel verso giusto, per Mercedes c’è ancora tanto lavoro da fare. 183 giri in due, migliori tempi di giornata e dello shakedown oltre che una vettura sembrata inarrestabile: la W17 potrebbe iniziare a far paura, ma è ancora troppo presto per fare pronostici. Eppure, sceso dalla macchina a sessione terminata, Antonelli sorride: “Per me è stata una giornata migliore rispetto a lunedì, quando la pista bagnata al mattino ha limitato le mie prestazioni”.

Nessun problema, nessun rallentamento, soltanto tanti chilometri macinati e una sempre maggiore comprensione di questa nuova generazione di vetture: “Questo pomeriggio siamo riusciti a percorrere l’intera distanza di gara, aumentando il nostro chilometraggio e raccogliendo molti dati su cui il team potrà lavorare. Questa vettura è completamente nuova e molto diversa da quella dell’anno scorso, quindi mi sto abituando sempre di più ad essa ad ogni giro che completiamo. È un apprendimento costante sia per me come pilota che per il team, quindi accumulare più chilometri possibile è molto utile”.