Sentito Hamilton sul 2026 della Ferrari? “Abbiamo iniziato meglio che nel 2025”. E a Barcellona, mentre Mercedes termina (già) il programma, in pista scende anche Aston Martin

Al termine della quarta giornata di test a Barcellona, la seconda per la Ferrari, Lewis Hamilton ha parlato chiaro e non ha lasciato spazio a interpretazioni. Il 2026 della Scuderia è iniziato diversamente rispetto alla scorsa stagione, seppur sia impossibile fare pronostici. È, forse, il secondo ottimo segnale dopo i tanti giri senza grossi problemi della nuova power unit, che al Montmelò ha accusato soltanto uno stop a metà del terzo giorno, peraltro non interrompendo nemmeno il lavoro della Scuderia ma quello della Haas di Oliver Bearman.
Fa notizia, specie perché il 2026 rappresenta un anno cruciale per tutta la Ferrari, oltre che una nuova era per la Formula 1. E arrivare alla prima uscita senza intoppi, completando sempre il proprio programma di lavoro, non è scontato, come spiegato direttamente da Sir Lewis a F1TV: “Quando si arriva ai test, la speranza è quella di poter girare parecchio. Questa mattina ho fatto 85 giri, il che è fantastico”. Poi si prende un attimo, sorride e infine loda l’operato dell’intera Ferrari: “Tutto merito di chi lavora in fabbrica. È grazie al loro ottimo lavoro se la monoposto è così affidabile. Lo scorso anno cominciammo peggio nei test. Considerando che si tratta di un regolamento completamente nuovo, noto dei miglioramenti rispetto al passato. E spero che continui così. L’importante per noi è continuare a macinare il maggior numero possibile di chilometri, per capire meglio il motore e l’aerodinamica. Abbiamo raccolto dati interessanti con il programma di questa mattina”.
Terminato poi il lavoro del sette volte campione del Mondo, positivo è stato anche quello di Leclerc al pomeriggio: 83 giri uno dietro l’altro, con ancora una giornata di preparazione da spendere prima di volare per il Bahrain, sede delle prossime due sessioni di test prestagionali.
Programma finito, invece, per la Mercedes di Antonelli e Russell. Kimi ha girato al mattino, Russell al pomeriggio, e il copione è stato esattamente lo stesso degli altri due giorni: chilometri su chilometri percorsi senza fermarsi mai e, forse, anche una prima mezza simulazione di qualifica. E a sentire Antonelli, tutto è andato secondo i piani: “È stato uno shakedown piuttosto positivo. Abbiamo fatto tanti giri anche oggi, circa 90, quindi un chilometraggio davvero importante per il team. Sono contento perché ho imparato parecchie cose sulla macchina e non vedo l’ora di tornare in pista in Bahrain”.
La W17 finora ha risposto bene, sempre, tant’è che la fiducia non manca: “Andiamo lì con grandi aspettative. Lo shakedown è andato bene: ovviamente abbiamo avuto qualche problema, ma siamo riusciti a risolverlo e ora possiamo essere abbastanza sicuri che in Bahrain riusciremo più o meno a partire subito forte. Arriveremo con una comprensione migliore della macchina, quindi ci sarà un progresso costante e un apprendimento continuo”.
Sul finale di giornata, però, tra le protagoniste c’è anche la prima Aston Martin di Adrian Newey scesa finalmente in pista, oltre a una McLaren ancora alle prese con i primi chilometri della MCL40. Soltanto cinque giri completati (con anche uno stop sul tracciato), eppure, a occhio nudo, già si è vista una monoposto con tantissime peculiarità. Può significare tutto o niente, ma quando una vettura viene interamente progettata da The Genius non può che destare curiosità, tanta. E l’aver ritardato la prima uscita di ben 4 giorni non può che alimentarla.