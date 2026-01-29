Sentito Hamilton sul 2026 della Ferrari? “Abbiamo iniziato meglio che nel 2025”. E a Barcellona, mentre Mercedes termina (già) il programma, in pista scende anche Aston Martin

Programma finito, invece, per la Mercedes di Antonelli e Russell. Kimi ha girato al mattino, Russell al pomeriggio, e il copione è stato esattamente lo stesso degli altri due giorni: chilometri su chilometri percorsi senza fermarsi mai e, forse, anche una prima mezza simulazione di qualifica. E a sentire Antonelli, tutto è andato secondo i piani: “È stato uno shakedown piuttosto positivo. Abbiamo fatto tanti giri anche oggi, circa 90, quindi un chilometraggio davvero importante per il team. Sono contento perché ho imparato parecchie cose sulla macchina e non vedo l’ora di tornare in pista in Bahrain”.

La W17 finora ha risposto bene, sempre, tant’è che la fiducia non manca: “Andiamo lì con grandi aspettative. Lo shakedown è andato bene: ovviamente abbiamo avuto qualche problema, ma siamo riusciti a risolverlo e ora possiamo essere abbastanza sicuri che in Bahrain riusciremo più o meno a partire subito forte. Arriveremo con una comprensione migliore della macchina, quindi ci sarà un progresso costante e un apprendimento continuo”.