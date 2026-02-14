Tutte le verità dai test del Bahrain: il 2026 sarà la grande occasione di Antonelli, Ferrari ha imparato la lezione, Red Bull a fuoco. E c’è già la grande delusione di inizio anno

Infatti, non stupirebbe se, finché una decisione definitiva non verrà presa, l’ordine sia quello di non svelare il vero potenziale della vettura, magari finendo per bastonare gli avversari. E un indizio di quanto buono sia effettivamente questo motore è arrivato, seppur indirettamente, dal direttore tecnico-ingegneristico della McLaren, che quella power unit la monta sotto la MCL40: “Penso che Mercedes abbia realizzato un motore termico davvero, davvero molto buono. Ovviamente, questo è un’evoluzione rispetto agli anni precedenti. Al momento è molto difficile distinguere tra potenza, resistenza aerodinamica e deployment. Ma sì, da quello che abbiamo visto, hanno fatto un ottimo lavoro”.

Ad avvalorare queste percezioni, poi, ci sono sopratutto le parole di Wolff e Russell: entrambi hanno indicato Red Bull come la favorita, sempre sminuendo il lavoro fatto fin qui nel proprio box. E conoscendo i due, le possibilità che quantomeno per ora si stia giocando non sono poche. Sta di fatto che, però, se questa Mercedes dovesse davvero essere una bomba il 2026 rappresenterebbe la prima grande occasione sia per Russell che per Antonelli di lottare per qualcosa di grande, quel titolo Mondiale che ogni pilota sogna sin dai propri primi passi sportivi.