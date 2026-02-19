Ci voleva Emiliano Viviano per rimettere a posto le malelingue: “Bastoni? La morale tenetela per voi”. Altro che gogna: “Se fosse stato in Nazionale sarebbe un eroe”

Quello che gli opinionisti non dicono lo fanno gli ex calciatori. Non tutti, s’intende, ma alcuni sì. Specie quelli che nella vita continuano ad essere ciò che sono stati in campo: leali, sinceri, schietti e anche un po’ scomodi. D’altronde si sa, quando si squarcia il velo di Maya non sempre tutto è come ce l’eravamo immaginati nella caverna dei nostri sogni e la visuale sulla realtà non sempre è color rosa glitter. A non lasciarsi ‘glitterare’, né snaturare è oggi Emiliano Viviano, il portiere toscano passato per Inter, Milan, Fiorentina, Arsenal tra le altre, e famoso per il suo stile un po’ ruvido con il quale difendeva i suoi pali. Il quarantenne di Fiesole oggi non difende più fisicamente una porta da calcio, ma sa ancora come difendere i pali di certi principi morali. Che non fa rima con moralismo, tutt’altro. Con la stessa schiettezza con la quale si distingueva sul rettangolo di gioco, il Viviano che ha dismesso i guantoni e indossato la coppola, suo nuovo inseparabile accessorio, prende posizione su quanto accaduto nel derby d’Italia tra Bastoni, Kalulu, La Penna, la dirigenza bianconera e i tifosi e lo fa a modo suo. Nessun dolcificante per edulcorare un concetto che l’ex portiere sgancia come un gancio dritto dritto in bocca al perbenismo pullulato in ogni dove nei giorni immediatamente successivi ad Inter-Juventus. Zattera di salvezza buttata dal toscano in mezzo al mare di perbenismo, moralismo e puritanesimo che ha mandato allo sbaraglio qualunque imbarcazione salpasse verso un porto che non prevedesse la gogna mediatica e la richiesta d’impiccagione di Alessandro Bastoni. “La morale tenetela per voi” ha tuonato il portiere ai microfoni di Cose Scomode, podcast di Aura Sport, dove il classe ’85 ha sbugiardato la fastidiosa maschera di stucchevole ipocrisia indossata da buona parte degli italiani dopo la simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu e la conseguente esultanza dell’interista. Un caso prettamente calcistico diventato di dominio statale, lasciando praticamente il povero Papa Leone a restare l’unico grande della Terra ad astenersi dall’intervenire nel grande dibattito nazionale. Il Carnevale non implica necessariamente un obbligo a indossare una maschera, ma naso e parrucca sembrano essersi comodamente adagiati sui volti di molti, e non solo tifosi, ma anche addetti ai lavori, riscopertisi grandi mentori d’etica e pedagoghi.