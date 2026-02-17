In Bahrain arriva una nuova Ferrari? Tutto sull’ultimo test della Formula 1, che per l’occasione torna live. Mercedes e Red Bull le incognite, ma… 

Mercedes e Red Bull, poi, sono le altre due osservate speciali: da un lato la W17, la vettura che da molti è indicata come la migliore del lotto, dall’altro la RB22, sorpresa di questo inizio 2026. Intorno alle due squadre c’è tanta curiosità, anche perché fin qui hanno lavorato in maniera piuttosto differente: per Mercedes l’opinione più diffusa è che nei primi due test dell’anno l’obiettivo sia stato soltanto quello di nascondersi e di non svelare le proprie carte, almeno fino al verdetto definitivo sulla questione motore, mentre in Red Bull si è spinto maggiormente per mettere alla frusta il primo motore nato - bene - in casa in collaborazione con Ford.

E poi, gli uni hanno indicato gli altri come i più in forma in vista della nuova era della Formula 1: Russell e Toto Wolff hanno parlato di una Red Bull con un vantaggio che va dal mezzo secondo al secondo intero al giro su tutti gli altri, Verstappen e Mekies - team principal - hanno rispedito al mittente le considerazioni delineando esattamente il quadro opposto. Tutto, quindi, è ancora da scoprire.