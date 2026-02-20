Il miglior tempo di Leclerc e Ferrari in Bahrain? Ha gasato, ma non significa niente. E sulla nuova Formula 1 ha ragione (in parte) Stefano Domenicali

La vera notizia, invece, è l’aver completato nuovamente il programma di lavoro senza intoppi, oltre a un’altra partenza fulminea quando a fine sessione le vetture si sono schierate in griglia e hanno simulato tutta la procedura. Sono queste le uniche certezze per la Scuderia: da un lato una monoposto solida, dall’altra la superiorità in quel frangente di gara grazie a un turbo più piccolo che fa scattare la SF-26 in un attimo. Si era detto che il 2026 sarebbe stato l’anno della verità e fin qui tutto è andato per il verso giusto, peraltro mostrando anche alcune soluzioni aerodinamiche parecchio innovative e difficili da copiare nel breve termine.

Dopo Barcellona e Bahrain 1, è stato un altro test positivo. Ora, la domanda è una sola: sarà una Ferrari da Mondiale? Difficile rispondere, ma la strada intrapresa sembra opposta a quella con cui il vecchio ciclo tecnico era iniziato: nel 2022 la Scuderia iniziò da favorita, ma fu inghiottita dagli sviluppi della Red Bull, mentre stavolta la vettura è sì veloce, ma a primo impatto anche con tanto margine ancora da esplorare. Il 2026 sarà una stagione che comincerà in un modo, e forse finirà in un altro: di sicuro, però, là davanti ci sarà Mercedes, regina indiscussa di queste prime tre uscite.