Cercano Alessandro Venturelli a Torino ma trovano un altro ragazzo scomparso: e lui che fine ha fatto? Si sentiva perseguitato, dopo il coma e l’incidente qualcuno lo stava manipolando? O stava più male di quanto sappiamo?

E quindi no, Alessandro Venturelli ancora non è stato rintracciato, ma questo ritrovamento a distanza di mesi sicuramente riaccende la speranza in tutte quelle famiglie che vivono nel dramma della scomparsa. Senza certezze. Come Roberta Carassai, la mamma di Alessandro Venturelli, sparito da Sassuolo cinque anni fa: “Per me è una gioia, è quello che spero succeda anche a noi. Sapere che una mamma ora sa dov’è suo figlio mi fa felice. Per lei è la fine di un incubo. Auguriamo a questo ragazzo ogni bene”. Ma cosa ha spinto Alessandro ad allontanarsi dalla sua famiglia? Cosa stava accadendo nella sua vita? I genitori hanno raccontato che stava attraversando un periodo difficile, era diventato “molto sospettoso”, ed aveva dei comportamenti “che sembravano depressivi”. Tendeva a isolarsi, controllava le targhe delle auto per via della costante di essere seguito? Ma perché? Forse una conseguenza dell’incidente per cui per un periodo fa finito in coma? Sono questi i fattori che l’hanno spinto ad allontanarsi dalla sua famiglia? Emblematica la frase “mamma che mi sta succedendo?” È scappato di sua iniziativa o è coinvolto qualcun’altro? Poterebbe essere stato manipolato? In assenza di un corpo è obbligo per i suoi genitori cercarlo vivo. Gli scomparsi non si dimenticano.