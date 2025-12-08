Camicioli, ci vuoi far piangere? Il saluto commosso a Carlo Vanzini e la risposta con gli occhi lucidi: “Non erano questi i piani”

8 dicembre 2025

Camicioli, ci vuoi far piangere? Il saluto commosso a Carlo Vanzini e la risposta con gli occhi lucidi: &ldquo;Non erano questi i piani&rdquo;
Forza Carlo. È questo il messaggio con cui la squadra di Sky Sport F1 ha voluto chiudere la stagione 2025 di Formula 1. E lo ha fatto tramite le parole sincere di Davide Camicioli, il conduttore del post GP che, a sorpresa, ha voluto dedicare un pensiero al suo capitano, quello che vorrebbe “continuasse a massacrarlo”, ma che al tempo stesso rappresenta un amico e un insegnante. Un tripudio di emozioni, per una battaglia più importante di tutto il resto

di Luca Vaccaro Luca Vaccaro

Emozioni. Sono quelle che, per un motivo o per un altro, la Formula 1 sa regalare andando oltre i soli risultati, le battaglie o le rivalità che animano le gare, i campionati. Sono le stesse che, nella notte di Lando Norris, diventato il nuovo campione del Mondo dopo una stagione infinita, ci hanno saputo regalare Davide Camicioli, Carlo Vanzini e tutta la squadra di Sky Sport F1. Perché quest’annata, spettacolare in pista, avrebbe dovuto chiudersi diversamente.

In studio è il momento dei saluti, quello del “ci vediamo nel 2026”, quando Camicioli, emozionato e con la voce tremante, afferma: “Grazie Carlo. E soprattutto, voglio che continui a massacrarmi per tutta la stagione, mi hai dato la forza di superare anche i momenti difficili. Sei un amico e un insegnante straordinario”.

La telecamera stacca, Carlo sbuffa, è commosso. Dietro quel grazie c’è un riferimento chiaro, la malattia, un male da combattere e sconfiggere, rivelato al mondo per mezzo di un’intervista trasparente, una sorta di inno alla vita in cui è la dignità a farla da padrone. Parole preziose, cariche di significato e che, in fondo, hanno portato un po’ tutti quanti a riflettere, a interrogarsi.

In studio, invece, sono attimi in cui regna la spontaneità, come rimarcato più volte dal conduttore della trasmissione chiedendo scusa, “perché so che a te non piacciono queste robe”. Dall’altra parte, l’ormai storica voce della Formula 1 in Italia abbassa lo sguardo, quasi a non voler diventare il protagonista di una scena che ruota tutta intorno a lui e alla sua battaglia, poi sorride e afferma: “Non erano questi i piani”.

C’è qualche lacrima, ma soprattutto c’è la forza di un pensiero genuino, di quel “forza Carlo” che da ormai due giorni conta più di tutto il resto e che la sua squadra ha voluto ripetere chiamandolo capitano. È sport anche questo, capace di andare oltre la pista, un campo da calcio o da tennis. Poche parole ma dal significato forte, anzi fortissimo. E ci sono poi gli occhi di Vanzini, lucidi, sinceri. È un tripudio di emozioni che ti entrano dentro, che ti colpiscono e, seppur indirettamente, ti coinvolgono.

Forza Carlo, perché non c’è solo una stagione di Formula 1 da raccontare o un fucsia da urlare stupiti come se fosse il primo visto in carriera. O non c’è solo una nuova era dello sport da spiegare. C’è una vita da vivere, al massimo.

