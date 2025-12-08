Camicioli, ci vuoi far piangere? Il saluto commosso a Carlo Vanzini e la risposta con gli occhi lucidi: “Non erano questi i piani”

Emozioni. Sono quelle che, per un motivo o per un altro, la Formula 1 sa regalare andando oltre i soli risultati, le battaglie o le rivalità che animano le gare, i campionati. Sono le stesse che, nella notte di Lando Norris, diventato il nuovo campione del Mondo dopo una stagione infinita, ci hanno saputo regalare Davide Camicioli, Carlo Vanzini e tutta la squadra di Sky Sport F1. Perché quest’annata, spettacolare in pista, avrebbe dovuto chiudersi diversamente.

In studio è il momento dei saluti, quello del “ci vediamo nel 2026”, quando Camicioli, emozionato e con la voce tremante, afferma: “Grazie Carlo. E soprattutto, voglio che continui a massacrarmi per tutta la stagione, mi hai dato la forza di superare anche i momenti difficili. Sei un amico e un insegnante straordinario”.