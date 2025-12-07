Verstappen come Ayrton Senna, ha ragione Chinchero: il 2025 di Super Max è la prova di cos’è diventato l’olandese, sempre più una leggenda di questa Formula 1

Ha dato tutto, fino alla fine, ma non è bastato. Eppure, al termine del 2025 di Max Verstappen, non ci sono più dubbi: l’olandese è sempre più una leggenda di questo sport, al pari dei più grandi. Lo ha dimostrato ancora una volta a suon di magie, di vittorie che hanno reso possibile l’impossibile, credendo in una rimonta che in pochissimi avrebbero potuto realizzare. Al termine del quindicesimo Gran Premio stagionale, a Zandvoort, Max pagava 104 punti di distacco da Oscar Piastri, in quel momento leader della classifica; nove gare dopo, sotto la bandiera a scacchi di Abu Dhabi, quel Mondiale che sembrava una pratica già scritta è sfumato per soli due punti, a favore di Lando Norris.

Vincere sarebbe stata l’impresa delle imprese, ma poco importa. Dopo una stagione del genere, che piaccia o meno, Max Verstappen è entrato ancor più di diritto nel club delle leggende, quei mostri sacri che hanno scritto la storia della Formula 1. E ha ragione Roberto Chinchero quando, commentando l’annata dell’olandese, la paragona a quella del 1993 di Ayrton Senna: un anno passato a rincorrere una Williams imprendibile per tutti gli altri, ma non per lui. Cinque vittorie, un’infinità di magie - tra cui quel primo giro indescrivibile a Donington, rinominato Il Giro degli Dei - e un titolo di vice-campione del Mondo dietro cui c’è molto di più.