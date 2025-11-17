Davide Valsecchi a MOW: “Elkann su Leclerc e Hamilton? Non condivido. Ferrari ha fatto di peggio. Il quasi licenziamento di Vasseur? Una porcata”. E su Kimi e il 2026...

Hai letto la risposta dei piloti a Elkann?

“Non mi è piaciuta nemmeno quella, non mi sembra il periodo per fare discussioni”.

Guardando alla stagione, comunque, ci sono stati anche errori pesanti del team…

“In Cina la Fia ha squalificato entrambe le macchine, è stato un qualcosa di molto grave, molto peggio di quello che hanno fatto i piloti. Perché critichi solo una parte della squadra? Non so, a me non è piaciuto, io non avrei criticato nessuno. Li avrei fatti lavorare tranquilli. Ognuno sa come deve fare”.

In Ferrari si parla spesso di crisi. Quanto influisce una leadership “fredda e distaccata” sui risultati in pista?

“Immagino che qualche responsabilità ai vertici ce l’abbiano. Perché? Perché è tanti anni che non vincono. Negli ultimi anni, a parte il talento di Leclerc, hanno avuto la costanza di Sainz, il quattro volte campione del mondo Vettel, il sette volte campione del mondo Hamilton. E si sono vinte solo poche gare. Hanno avuto Alonso, che era già diventato due volte campione del mondo. Cioè, hanno avuto piloti forti. Si sono vinte gare, non titoli. Qualche responsabilità di chi gestisce ci sta e sono i risultati che lo dicono. In questi anni hanno vinto la Red Bull con Christian Horner, per due cicli; prima c’era stata la Mercedes di Toto Wolf con il ciclo lunghissimo di Rosberg e Hamilton. Ci sono stati dei rivali che hanno gestito le cose meglio. Non so se è questione di atteggiamento, di sicuro non c'è la macchina”.

Cosa pensi sulla gestione di Frederic Vasseur?

“Ora bisogna dargli fiducia. Le discussioni sul suo licenziamento quest'anno le ho trovate assurde. Cioè, perché metterlo in discussione nell’ultimo anno dei regolamenti se chiedevi nel paddock e tutti immaginavano che ci sarebbe stato un dominio McLaren? Avevano finito distruggendo tutti nel 2024 e quest’anno nessuno avrebbe investito somme e tempo importanti per sistemare questa macchina. Avrebbero tutti pensato alla macchina del futuro. Perciò perché farlo ora? Veramente, è una porc*ta anche dal nostro punto di vista.

Da parte dei vertici, aspetterei a criticare qualsiasi persona prima di metà della prossima stagione. È in quel momento che metti in dubbio. Il team principal, i piloti, tutti. Ora stanno tutti facendo la macchina dell’anno prossimo. Ci si gioca 4-5 anni di nuovi regolamenti, perciò potenzialmente 4-5 anni di dominio. Ero in Canada e Vasseur era a un passo dal licenziamento: ha sbagliato quest’anno? E chi se ne frega se poi può vincere per 3-4 anni. Poi sbaglia l'anno prossimo? È lì che devi sostituirlo. Invece adesso gli fanno un rinnovo e non ho capito neanche quello. Se gli scadeva il contratto a fine anno era già sbagliato il primo che gli hanno fatto. Onestamente, discutere del team principal ora, che sta progettando il prossimo futuro, mi è sembrata veramente una cosa brutta. Ma han detto che era colpa della stampa, perciò colpa vostra o nostra…”.