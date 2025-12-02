Alex Marquez a MOW: “Dicevano che andavo a podio grazie alla moto: dove sono le altre Ducati? Il giorno peggiore per Marc quando lasciò la Honda. Bagnaia? Una spirale negativa”

L’anno scorso mi hai detto di essere contento per l’arrivo di Fermín Aldeguer, perché un rookie ha una freschezza diversa e si può imparare. Cosa hai imparato quest’anno da lui?

"Un po’ d’incoscienza. Quando arrivi non conosci le gomme, non conosci il limite della moto e l’approcci diversamente: come fa le curve veloci, come entra in curva... Sai, le Michelin tante volte sono gomme un po’ difficili da capire in ingresso, eppure lui non avendo esperienza entrava come con le Pirelli. Quindi è bello vederlo nei dati, no? È bello vederlo e poi pensare che se non è caduto lui ci posso provare anche io”.



Ti senti un po’ sottovalutato a volte? Non che questo sia necessariamente uno svantaggio.

“Sì, tante volte mi capita. Tante volte sento la gente commentare, dire che sto facendo podio perché ho una Ducati. Ok, ma allora dove sono le altre Ducati? Ma è una cosa normale, è normale se mi compari con Marc perché lui è un top rider, uno dei più grandi della storia. Non voglio fare comparative tra epoche diverse però è così. Eppure penso che quest’anno la gente che capisce e la gente del paddock ha visto quello che sono capace di fare. E questa è una cosa importante”.



Gli ultimi due piloti nel team ufficiale Ducati venivano dalla Gresini Racing, tu hai fatto anche meglio di loro: pensi mai a finire nel team factory?



“Vedremo, io sono molto felice qui in Gresini. È vero che tutti i piloti hanno sempre un po’ la speranza e la voglia di andare in un team ufficiale, ma l’atmosfera che ho qui… sai, è difficile trovarla altrove. Non so se avrò la fortuna di scegliere in futuro, io ho la bellissima opportunità l’anno prossimo di avere la moto ufficiale con il Team Gresini, vediamo cosa succederà nel 2026. Dovrei avere nuovi pezzi da sviluppare durante la stagione, lo status sarà quello del pilota ufficiale”.