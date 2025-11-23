Verstappen-Antonelli, Las Vegas è tutta vostra! Norris sbaglia ma il Mondiale si avvicina, per Ferrari un’altra delusione. E alla fine spunta anche Topolino

Semplicemente magico. Max Verstappen conquista Las Vegas e la Formula 1, ancora una volta, senza sbagliare, dominando e chiudendo i conti già alla prima curva: parte bene, non si fa distrarre dalla difesa durissima di Norris e, quando l’inglese va lungo, lo passa e saluta tutti. Poi il dominio, talmente totale da far segnare il giro veloce della gara sotto la bandiera a scacchi e dimostrando che, nonostante questo Mondiale difficilmente sarà il suo, è ancora il numero uno, il migliore in assoluto.

Quarantadue punti di distacco da Norris (che in Qatar avrà il primo match point), troppi a due gare e una Sprint dal termine. Eppure, sotto le luci di Las Vegas un’altra lezione potentissima è stata impartita, più forte della vittoria stessa. Alle sue spalle finiscono Norris e Russell, entrambi con qualcosa da recriminare: Lando a sé stesso dopo l’errore pronti via, George con la strategia di Mercedes che gli è costata la seconda posizione conquistata al primo giro e mantenuta fino al pit stop. È mancata la perfezione, soprattutto per Lando dopo che, in qualifica, aveva dimostrato al mondo intero perché a due gare dal termine è sempre più vicino al suo primo titolo in carriera.