La pioggia, i traversi, le sorprese: a Las Vegas Hamilton è ultimo, il primo su una Ferrari dal 2009. Norris fa una magia e prenota il Mondiale

Metti un cittadino ad alta velocità e la pioggia che, poco prima delle qualifiche, cade battente. Due ingredienti, tante emozioni e una Formula 1 che non smette di regalare spettacolo. A Las Vegas, in fondo, un motivo per divertirsi non manca mai: un’ora di traversi e di muretti sfiorati, proprio come ai vecchi tempi. E se al termine del Q1 la sorpresa era stato Hamilton elimanto, ultimo allo scadere dei 15 minuti, alla fine la magia la fa Norris, dimostrando una volta e per tutte il pilota che è diventato. Di batoste ne ha prese tante, ed è vero che in questo momento guida la macchina migliore, ma sotto la pioggia a un millimetro dai muri ci vai solo se hai quella cosa lì, quel talento smisurato che fino all’inizio di questa stagione aveva dimostrato solo in parte.

Un giro spettacolare davanti a chi tante volte l’aveva semplicemente distrutto. Verstappen gli scatterà di fianco, ma questa volta, nelle condizioni che più volte lo hanno esaltato, non ci è riuscito nemmeno lui a battere Lando. L’inglese ha guidato da campione e, a tre gare dalla fine di questo 2025, il primo Mondiale in carriera è sempre più vicino. Max ha provato a rovinargli la festa, ma oggi non ce n’era anche se, e questo ormai è un dato di fatto, la macchina là davanti ce la mette sempre a prescindere da pioggia, sole o qualsivoglia difficoltà.