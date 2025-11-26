Jorge Lorenzo e Maverick Vinales come Rocky e Apollo Creed? No, come due “bugiardi” e l’occasione di non raccontarsela più

Se l’era detto e l’aveva detto quasi per prendersi una rivincita verso un passato di ossessione sportiva, prima di suo babbo e poi anche sua, verso una vita totalmente votata al verbo “vincere”. Anche la decisione di smettere quando forse c’era ancora tanto da dare è stata, per Jorge Lorenzo, figlia di quella rivalsa lì, come una reazione scomposta e rigettante a una qualche sensazione di nausea. Poi, però, è passato il tempo e Jorge Lorenzo s’è accorto che quella che gli sembrava nausea era, in realtà, sostanza. E che nessuna sensazione – nemmeno tra tutte quelle che può procurarsi chi ha guadagnato abbastanza per godersi cento vite di fila – sarà mai paragonabile non tanto alla vittoria, ma alla sua ricerca. Ecco, mettendosi a lavorare con Maverick Vinales, Jorge Lorenzo ha smesso di raccontarsi una bugia. E pure di raccontarcela. E la sfida che s’è preso è grossa perché, adesso, è stato abbastanza lontano dalle corse da avere bisogno di tornare non come la leggenda da celebrare, ma come un debuttante. Solo che un debuttante non tra i piloti, ma nella scuola dei grandi maestri.

I greci avrebbero parlato di “paradoxo daskálou”, il paradosso di chi insegna, che non è la volontà di trasferire esperienza e sapere, ma più egoisticamente e altrettanto nobilmente, colmare un vuoto quando l’età, le circostanze o la stanchezza suggeriscono di riporre il casco senza ripudiare il circuito. Che poi è la condizione necessaria per insegnare non una serie di nozioni o dati, ma la testimonianza di un vissuto. Ricordando. Correggendo. Consigliando. E, contestualmente, ritrovando il brivido e la nausea di una appartenenza a cui, tanto, non si può sfuggire. E’, per farla cortissima, donare per ricevere. Basterà per rivedere Maverick Vinales sul tetto del mondo? Forse no, vista anche la situazione di KTM, ma quello sarà il cronometro a dirlo o chi racconta lo sport. Per ora vale la pena raccontare due uomini che forse hanno raccontato a loro stessi qualche bugia e adesso provano a essere l’uno per l’altro un’occasione di verità.