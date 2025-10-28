Derapata sull’erba a fuoco e Mondiale ancora nel mirino, questo è Max Verstappen: la rincorsa riparte dal Brasile, altro che Norris già campione

Tagliato il traguardo si è parlato soltanto di Norris che si è preso pole, vittoria e testa del Mondiale, ma la verità è Max la sfida l’aveva già rilanciata al primo giro, pronti via: partenza perfetta e staccata da paura in Curva 1, sull’esterno e con tre macchine di fianco alla sua Red Bull. Un rischio non da poco, specie per chi non può permettersi la minima sbavatura per continuare ad inseguire il titolo. Eppure, su quell’esterno l’olandese si è buttato lo stesso, cercando un sorpasso straordinario laddove, nel 2021, aveva fulminato Hamilton e Bottas.

Non ci riesce, spinto verso l’esterno da Leclerc che non può far altro che seguire il movimento di Norris ed Hamilton alla sua destra: Max è costretto a frenare con mezza macchina sul cordolo, arriva al bloccaggio e finisce per prati. E qui fa un’altra magia: dimentica di guidare una F1, in pieno controsterzo sfiora la barriera esterna e torna in pista quasi come se per le mani avesse una macchina da rally. Fortuna? Forse un po’, ma c’è soprattutto un controllo della monoposto totale. Sembrava già nel muro, e invece tiene giù e rilancia la propria gara, pur avendo perso qualche posizione.