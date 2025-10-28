Il disastro di Sepang? L’occasione per capire che Aprilia non aveva mai fatto così bene in MotoGP. E senza Jorge Martín, che salterà anche Portimão

Merito di un Marco Bezzecchi che è andato sopra le aspettative, non soltanto le sue, caricandosi sulle spalle la squadra e lavorando pazientemente per il risultato. Dalla prima vittoria a Silverstone le cose sono cambiate: una volta sistemata la qualifica, Marco si è lentamente trasformato nell’unico rivale credibile per Marc Marquez, almeno in gara, oltre a dare una spinta in più a un Jorge Martín a cui qualche motivazione in più per restare deve aver fatto senz’altro comodo.



A questo si aggiunge la vittoria numero 300 in tutte le classi con Raul Fernandez in Australia, vittoria che coincide anche col primo successo di un team satellite Aprilia. Così, in un modo o nell’altro, Massimo Rivola è riuscito nell’obiettivo individuato a inizio stagione: sistemare la squadra per giocarsi il mondiale nel 2026. D’altronde c’erano tre piloti nuovi con cui fare i conti considerando anche Ai Ogura, a cui c’era da aggiungere l’innesto di Fabiano Sterlacchini e nuovi tecnici per ogni squadra. Adesso però viene la parte più difficile. Aprilia verosimilmente dovrà rinunciare alla terza fascia di concessioni, la C, con la quale ha avuto accesso a delle wildcard - che in realtà non ha sfruttato, avendo già Lorenzo Savadori in sostituzione di Martín - e un certo numero di gomme da usare nei test. Di contro ha una squadra unita, ottime possibilità di crescita e un solo, grande problema: Ducati è ancora superiore a tutti e Marc Marquez ha la fame di sempre. Se Aprilia vuole provarci, deve farlo prima del cambio regolamentare del 2027, quando verosimilmente gli equilibri cambieranno ancora.