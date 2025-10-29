Il brasiliano non chiede che gli venga assegnato il titolo diciassette anni dopo, “solo” tanti soldi – circa 82 milioni di dollari – e un’ammissione di colpa da parte delle due entità, confermando pubblicamente quanto per anni nascosto. E oggi, direttamente da Londra dov’è iniziato il processo, è arrivata una prima e alquanto particolare nota di difesa della Federazione Internazionale, riportata dai colleghi di RacingNews365: “La richiesta del signor Massa è tanto tortuosa quanto eccessivamente ambiziosa. Il plurimilionario cittadino e residente brasiliano ha presentato una richiesta di risarcimento in questa giurisdizione dell’Inghilterra e del Galles basata su una presunta violazione del regolamento sovranazionale della FIA, un’organizzazione sportiva internazionale privata con sede in Francia, in relazione agli eventi verificatisi durante e intorno al Gran Premio di Formula Uno di Singapore oltre 17 anni fa, il 28 settembre 2008”.

Poteva finire al plurimilionario cittadino, e invece no, mettendo in mezzo persino gli errori commessi da Massa e Ferrari quell’anno, come se questo potesse giustificare l’aver falsato un campionato: “La richiesta di risarcimento del signor Massa trascura palesemente una serie di errori commessi da lui stesso o dal suo team, la Ferrari, durante il GP di Singapore e in altri GP, che hanno contribuito al suo secondo posto nella classifica generale del Campionato Piloti di quella stagione”.