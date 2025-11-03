“Will be a lottery”: Pedro Acosta così sul mercato piloti. Tutte le strade portano a Valentino Rossi, ma…

Il quadro aziendale attorno alla KTM, però, è tutto fuorché rassicurante. Il salvataggio da parte di Bajaj e il piano di risanamento hanno acceso campanelli d’allarme. "Valutiamo l'opportunità di ridurre i costi generali di oltre il cinquanta per cento – ha detto il grande capo di Bajaj Auto che ha rilevato il marchio – Interverremo su ricerca e sviluppo, marketing (comprese le corse, ndr), operazioni e amministrazione generale". Ecco, quindi, che il talento di Acosta diventa roba su cui potrebbe non essere difficilissimo mettere le mani. E per la quale conterà muoversi in fretta anche se c’è ancora una stagione da finire e una intera da vivere prima del 2027. "Abbiamo un posto per lui – ha detto a SpeedWeek, tra il serio e lo scherzoso, Alessio Salucci, del Team Pertamina Enduro VR46 – Se ci sarà la possibilità, per il 2027 faremo tutto il possibile per ottenerlo". Che Acosta è un vecchio pallino di Valentino Rossi è cosa nota da un pezzo, così come è noto che qualche corteggiamento c’è già stato in questa stagione, prima che Carmelo Ezpeleta richiamasse tutti al rispetto dei contratti. "Certamente lo vorremmo, ma non sarà facile – ammette ancora Uccio – Ma quasi tutte le selle nei team ufficiali saranno disponibili per il 2027. Forse Ducati, o Honda o Aprilia gli offriranno un posto, non lo so. E’ chiaro che tutti vorrebbero un pilota come Acosta: è uno dei più grandi talenti della MotoGP".

Sì, lo vorranno tutti e tutti – almeno stando a quanto si vocifera – hanno già fatto squillare più e più volte il suo telefono e quello del manager Albert Valera. Con Acosta che, per ora, avrebbe risposto con il sorriso solo a VR46, ma senza nascondere che una porta a KTM vorrebbe lasciarla aperta. E’ intimamente legato al marchio austrico perché gli ha letteralmente permesso di realizzare i suoi sogno, ma la nuova politica economica del costruttore non sembra lasciare spazio a troppi romanticismi. Lo stesso Pit Beirer, responsabile di tutto il racing di KTM, parla di ordine e impegno: "Ho ricevuto l'ordine ufficiale per il nuovo motore che verrà utilizzato nella nuova era della MotoGP, quindi è chiaro che ci saremo anche nel 2027. Nessuno avrebbe approvato il motore per poi non utilizzarlo. Ma sarà fondamentale non scendere a compromessi sulla qualità dei progetti: vogliamo essere premium e possiamo continuare a esserlo in futuro con i budget premium corrispondenti. Comunque l'impegno non è in discussione". E’ la misura dell’impegno, però, che sarà determinante.