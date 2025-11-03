Charles Leclerc ha rinunciato a sposarsi da campione del mondo con la Ferrari: sta provando a fare prima le cose facili

I due si sono conosciuti tempo fa, nel 2023, con Alexandra - studentessa d’arte e influencer - per la prima volta al fianco del monegasco, pubblicamente, in un’apparizione a Wimbledon di quello stesso anno. Poi ancora al GP di Monaco fino a diventare una presenza fissa tra una gara e l’altra insieme a Charles che, a distanza di due anni, le ha chiesto di sposarlo. Di mezzo c’è Leo anche questa volta, con tanto di collare e targhetta con su scritto “Papà vuole sposarti”.

Fuori dalla pista ha fatto il grande passo, mentre al volante di una Ferrari continua a provarci instancabilmente e, forse, ha capito che era arrivato il momento di fare prime le cose facili, lasciando da parte il “Mi sposerò quando va tutto bene”. Ironicamente, perché poi organizzare un matrimonio se sei un pilota di Formula 1 e passi tre quarti del tuo anno in giro per il mondo non dev’essere mica semplice. Eppure, è comunque più facile che vincere col Cavallino, diventata un’impresa non adatta ai deboli di cuore.