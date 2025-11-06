Uno senza avversari e l’altro nella mischia, ma per Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega è un’altra domenica “in comune”

Insomma: esserci non basterà a nessuno dei due. E anche Bulega, pur con i suoi modi decisamente più pacati e la consapevolezza che il suo debutto sarà molto più pesante sotto ogni punto di vista, l’ha chiaramente detto nel comunicato ufficiale diffuso da Ducati prima di questo week end a Portimao. “Sono felice e, allo stesso tempo, un po' nervoso per questo debutto –ha ammesso - Voglio godermi il momento, ma anche fare un buon lavoro con tutta la squadra. Non ho aspettative sui risultati: voglio solo iniziare a prendere confidenza con la Desmosedici GP”.

Non sarà uno scherzo, ma sarà il miglior inizio possibile e, insieme, anche la migliore fine possibile di una stagione che è stata pazzesca, anche se il titolo è finito nel box della BMW. Con Bulega, che comunque, sembra aver già voltato pagina per voler pensare solo a Portimao. “Dobbiamo tenere presente – ha aggiunto - che correremo su una pista molto particolare e impegnativa”. E anche che Nicolò ha guidato la Desmosedici solo per poco più di un paio d’ore nell’unico test a Jerez che ha potuto effettuare prima di dire sì alla proposta di sostituire Marc Marquez negli ultimi due round di questa stagione.