Uno senza avversari e l’altro nella mischia, ma per Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega è un’altra domenica “in comune”

6 novembre 2025

Nel gioco delle narrazioni sul motorsport ci sono due nomi che, ormai, vanno praticamente sempre insieme: Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. Mentre l’italiano debutterà in MotoGP con la Ducati, in sostituzione di Marc Marquez, infatti, il turco sarà impegnato in un test con la Yamaha M1. Pesi diversi, sia inteso, ma ancora una volta stesso disegno per entrambi…

Su MOW funziona così: quando devi “caricare” un pezzo in pagina è necessario prima scrivere il titolo, o comunque un titolo, e, poi, selezionare l’argomento. Ecco perché ritrovarsi a scrivere nel titolo “Nicolò Bulega” e “Toprak Razgatlioglu” e poi, subito dopo, selezionare l’argomento “MotoGP” ha fatto già un certo effetto. Perché di quei due s’è sempre parlato altrove, ma adesso il dio che governa le corse lli ha messi a fare la stessa cosa anche per la prossima domenica: guidare una MotoGP. L’italiano direttamente in gara, per sostituire il convalescente Marc Marquez sulla Desmosedici campione del mondo, e il turco in Spagna, in una primissima giornata di test con la Yamaha M1 che dall’anno prossimo lo vedrà finalmente debuttare tra i prototipi, in mezzo ai piloti più veloci del mondo.

Sempre loro, insomma, Toprak e Bulega, avversari e allo stesso tempo alleati nel provare a dimostrare al mondo che sì, anche dal mondiale delle derivate di serie si può arrivare per fare bene in MotoGP. Matenendo, comunque, ognuno il suo atteggiamento: più prudente e concentrato l’italiano, più spavaldo e leggero il turco. Ma pensando anche quasi sempre – a dispetto di tifosi che proprio non vogliono capire che i piloti non si odiano mai davvero, ma provano solo a battersi – all’altro. “Io sono sicuro che Nicolò potrà fare bene – ha detto ieri Toprak ai giornalisti di EICMA – sono contento per l’opportunità che ha avuto con la Ducati e gli auguro prima di tutto per divertirsi. Io? Per gareggiare dovrò aspettare un po’ di più, ma inizieremo da subito a lavorare con Yamaha per capire alcune cose. Lo so che sarà difficile, ma il mio sogno è diventare campione del mondo anche in MotoGP”.

Insomma: esserci non basterà a nessuno dei due. E anche Bulega, pur con i suoi modi decisamente più pacati e la consapevolezza che il suo debutto sarà molto più pesante sotto ogni punto di vista, l’ha chiaramente detto nel comunicato ufficiale diffuso da Ducati prima di questo week end a Portimao. “Sono felice e, allo stesso tempo, un po' nervoso per questo debutto –ha ammesso - Voglio godermi il momento, ma anche fare un buon lavoro con tutta la squadra. Non ho aspettative sui risultati: voglio solo iniziare a prendere confidenza con la Desmosedici GP”.

Non sarà uno scherzo, ma sarà il miglior inizio possibile e, insieme, anche la migliore fine possibile di una stagione che è stata pazzesca, anche se il titolo è finito nel box della BMW. Con Bulega, che comunque, sembra aver già voltato pagina per voler pensare solo a Portimao. “Dobbiamo tenere presente – ha aggiunto - che correremo su una pista molto particolare e impegnativa”. E anche che Nicolò ha guidato la Desmosedici solo per poco più di un paio d’ore nell’unico test a Jerez che ha potuto effettuare prima di dire sì alla proposta di sostituire Marc Marquez negli ultimi due round di questa stagione.

