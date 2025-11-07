Pecco Bagnaia che chiude 17° e dietro a Bulega a Portimão, ci spiega finalmente come stanno le cose. In MotoGP ma pure fuori, come Robinson Crusoe

A Pecco Bagnaia adesso manca quella cosa lì, la fiducia. Che si può ritrovare in un attimo e poi riperdere nel giro di due ore, il che ci restituisce una spiegazione molto più convincente di qualsiasi altra teoria elaborata (anche qui e anche da chi scrive) negli ultimi mesi. Come l’abbia persa, tra una moto che non ritrovava più sua e una squadra cambiata radicalmente, è difficile da dire con esattezza ma neanche troppo complesso da immaginare. Se lo vediamo ancora vincere (come in Malesia nella Sprint) è perché il talento c’è ancora, non si scorda. Se lo vediamo soffrire è perché a volte è come se uscisse di casa ritrovandosi a camminare su di una lastra di ghiaccio, un po’ impacciato nei movimenti e soprattutto spaventato perché il suo calendario dice che è il quindici agosto. Magari questo pomeriggio cambierà, la lastra di ghiaccio è sottile e basta poco per far sì che si sciolga. Magari tornerà, magari non subito. Magari vedere Bulega già veloce gli darà una buona scossa.



Qualcuno a vederlo così in difficoltà ci gode, dice che è l’effetto Marc Marquez, che finalmente stiamo vedendo il suo livello e tutta una serie di buffe storielle, piccole cattiverie per ammorbidire quella che di fondo è una grossa invidia. E invece siamo fortunati a vedere lui affrontare questa cosa, perché magari un giorno capiterà a noi e, se saremo stati abbastanza attenti, sapremo come fare: bisogna lavorare, cercare il decimo e, soprattutto, fare le cose come vanno fatte. C’è una storia, forse sul naufrago Robinson Crusoe, che dice moltissimo di questa condizione: da solo e su di un’isola piena di niente, il naufrago va a caccia come può e cucina quello che gli riesce. Poi però fa tutto il possibile per trovare una tavola, sedersi lì e mangiare come se fosse a casa, composto il più possibile e con delle posate, magari di fortuna. Anche se non poteva vederlo nessuno, lui mangiava così: per non impazzire, ma pure perché rimanere noi stessi è la cosa più importante che possiamo fare.