La verità sul test di Toprak a Aragon? Gomme finite! Intanto Fabio Quartararo parla di Marc Marquez perché Yamaha intenda

Il Ricardo Tormo di Valencia sarà infatti il laboratorio che può indirizzare la Yamaha verso il V4 oppure lasciare in eredità incertezze che peseranno sul 2026 e oltre. “Sarà un weekend importante – dice Augusto Fernandez nel consueto comunicato stampa che precede il week end di gara – a Valencia decideremo la direzione”. Un’ultima wildcard, quindi, per rilevare se il prototipo è abbastanza maturo da convincere la casa e, soprattutto, i piloti che contano. Come quel Fabio Quartararo sempre più combattuto tra il cuore che gli dice di restare e la testa che, invece, gli dice di cominciare a lavorare da subito per trovare una “sistemazione più performante” per il 2027. La sua scelta di rinnovare, ormai tre anni fa, è stata dettata da più fattori— non ultimo quello economico con 24 milioni di Euro in due anni —ma adesso la situazione è diversa. E è qui che, in una recente intervista, Quartararo è finito col parlare di Marc Márquez in termini che sono sembrati calibrati alla perfezione per arrivare dritti ai vertici di Yamaha.

“Marc ha rinunciato a una somma molto importante per avere una moto competitiva – ha affermato il francese - questo mi serve da esempio quando penso al mio futuro. Ciò che Marc ha rischiato, ciò che ha ottenuto, questo è ciò che tengo a mente”. E’, inutile negarlo, un chiaro messaggio a Yamaha: o la M1 andrà forte da subito, oppure bisognerà salutarsi. Il punto, però, è che forse in Yamaha potrebbero non farne un dramma, visto che è chiaro che il nuovo progetto richiederà tempo e la pressione di un campione che vuole vincere subito potrebbe essere controproducente.