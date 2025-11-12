Il calcio è morto e le auto stanno zitte, ma i guerrieri non muoiono mai: cronaca della notte al TAF di Milano, il regno della boxe italiana

Nel main event il pubblico ha assistito a un match teso e combattuto: Dario Morello ha superato per decisione unanime - non condivisa però dal nostro punto di vista, ma tant’è - lo svizzero Faton Vukshinaj, conquistando il titolo EBU Silver dei pesi Medi. Nonostante un conteggio controverso, Morello ha dimostrato carattere e lucidità, chiudendo da vincitore tra gli applausi.

Nel co-main event, il talento naturale di Jonathan Kogasso ha avuto la meglio sul coriaceo Brandon Deslaurier: una prova di forza e precisione che avvicina Kogasso alla tanto attesa sfida europea nei pesi Massimi Leggeri, in attesa del riconoscimento uﬃciale della cittadinanza italiana. Johnatan ha combattuto in maniera impeccabile ma con poca fantasia, al contrario del suo avversario Brandon che, penalizzato da una statura decisamente minore, non ha di certo mostrato timore: i suoi colpi, quando arrivavano, erano a dir poco micidiali e certamente in gradi di mettere in seria diﬃcoltà l’avversario.

Applausi anche per Francesco Paparo, che ha mantenuto il titolo italiano dei Superpiuma con un Ko tecnico al sesto round contro Catalin Ionescu, confermandosi tra i migliori prospetti azzurri. Serata trionfale pure per Mohamed Elmaghraby detto momo, che si fa introdurre sul palco da niente meno che Jake la furia. Momo è il nuovo campione italiano dei Mediomassimi dopo aver sconfitto per Ko tecnico Davide “the brave” DeLellis con uno degli incontri più tecnici a nostro avviso. Per meritarsi la vittoria Elmaghraby ha giocato sulla difensiva, facendo avanzare l’avversario e colpendolo con fantasia e precisione, tenendo sempre la distanza e la concentrazione. Ha influito molto il vistoso taglio sull’occhio comparso sin dai primi minuti allo sfortunato Davide. Tra gli altri risultati, Paolo Bologna ha superato ai punti Jonny Zeze, Christian Mazzon ha battuto Francesco Russo per Ko tecnico, diventando sfidante uﬃciale al titolo italiano dei Medi, mentre Paul Amefiam e Simone Brusa hanno vinto rispettivamente nei Mediomassimi e nei Medi.