John Cena è stato il wrestling e molto altro: il ritratto definitivo del campione che lascia la Wwe e ha segnato una generazione

Se sei stato un bambino nel primo decennio degli anni Duemila è molto probabile che in qualche soffitta o garage, sommerso dalla polvere e dagli scatoloni tu abbia qualche zaino, astuccio, maglietta o giocattolo con sopra il faccione di John Cena. La popolarità del wrestler di Boston è cresciuta di pari passo con quella del wrestling in Italia. Sono gli anni di Italia 1, delle voci di Chris Recalcati e Ciccio Valenti, quando quel bizzarro incrocio tutto americano fra sport, circo e teatro fa breccia nei cuori degli italiani. Nel 2002 inizia ad essere trasmesso sul sesto canale Wwe Velocity, uno degli show satellite della compagnia, poi dopo tre mesi approda SmackDown ed è un boom totale, fra bambini entusiasti e genitori preoccupati dalla violenza. È il periodo entrato nella storia della Wwe come la Ruthless Aggression Era, la fase di ascesa di una generazione d'oro formata da Brock Lesnar, Batista, Rey Mysterio, Eddie Guerrero e, ovviamente, John Cena. Per i ragazzi nati negli ultimi trent'anni Cena è stato quello che nel passato sono stati Hulk Hogan e The Rock, quello che per il basket è stato Jordan, per il football Tom Brady, per le moto Valentino Rossi, un simbolo, la rappresentazione di un intero sport, anche più grande dello sport stesso. Nella notte di sabato il wrestler ha disputato il suo ultimo incontro alla Capital One Arena di Washington di fronte a milioni spettatori dal vivo e davanti alla tv. Un incontro deludente, che ha visto Cena uscire sconfitto per sottomissione per mano dell'austriaco Gunther, uno degli astri nascenti della Wwe. La conclusione di un tour d'addio partito dall'annuncio del ritiro a gennaio scorso e che lo ha visto tornare heel, cattivo nel gergo della Wwe, per la prima volta dopo oltre 20 anni. Cena approda infatti nella federazione per la prima volta nel 2002, interpreta un personaggio piuttosto piatto, il classico ragazzone tutto muscoli già visto e rivisto, dopo un anno rischia già l'esclusione dalla Wwe. A salvarne la carriera ci pensa Stephanie McMahon, figlia del capo della Wwe Vince, che dal retro di un pullman durante un tour europeo lo sente rappare in una battaglia freestyle improvvisata. Arriva allora l'intuizione, Cena diventa un rapper, The Doctor of Thuganomics, abile sul ring e al microfono grazie al freestyle. Inizia ad indossare il cappello al contrario, polsini e magliette dai colori sgargianti, catenoni al collo e i jorts, i pantaloncini di jeans tornati di moda proprio in questi mesi. Combina la passione per lo sport a quella per la musica e le auto, incarnando quella che oggi è tornata in auge come estetica Y2K, la moda nostalgica dei primi anni 2000. Introduce per la prima volta la spinner belt, una cintura per il titolo dotata di una placca centrale rotante ispirata ai cerchioni delle macchine dei rapper dell'epoca, che Cena faceva ruotare al suo ingresso in scena, rivoluzionando l'estetica della cintura e introducendo uno dei prodotti di merchandise più venduti fra i fan.