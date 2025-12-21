Siamo stati dentro la Ducati: Marc Marquez con una moto nuova e il mercato piloti del 2026, poi gli applausi a Pecco Bagnaia e tutto il resto

Quando Giulio Fabbri (responsabile della comunicazione Ducati) chiede a Bagnaia di come ha vinto la 100 Km dei Campioni al Ranch, Pecco dice che gli mancava Paolo Ciabatti. Una battuta molto riuscita, come lo sono tutte quelle con un fondo di verità. Bagnaia è determinato e probabilmente il dolore provato quest’anno lo renderà più competitivo il prossimo, il primo che affronterà senza i favori del pronostico dal 2021 a questa parte. Notevole anche l’amore dei dipendenti Ducati per Pecco, che è stato celebrato come nessun altro.



Per Marc Marquez invece ci sono solo buone notizie: la possibilità di tornare in moto questo weekend dopo tre mesi di stop e una nuova moto per farlo, nello specifico una Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica (una versione derivata dalla V4 S) a lui dedicata, prodotta in 293 esemplari. Il fatto che in Ducati abbiano inserito l’anno nella sigla del modello lascia intendere la possibilità di riproporre la cosa nel 2026: probabile, così come è probabile che Marc decida di rinnovare per altri due anni. Lui, a domanda diretta, risponde che in una scala da uno a dieci il rinnovo è a 8. Difficile che sia una questione economica a trattenerlo, così come è difficile che Marc decida di rischiare un ritorno alla Honda prima di averla vista competitiva. Lo spagnolo non si interessa dei soldi, sa che al netto di infortuni ha altri quattro, forse cinque anni per giocarsi il titolo mondiale e vuole farlo nelle migliori condizioni.



Durante la giornata, tra colleghi, si è parlato molto anche delle voci che vedrebbero Pedro Acosta già sotto contratto con Ducati per il 2027: è pressoché impossibile che gli sia stata promesso un posto nel team ufficiale ed è difficile che abbia già firmato in assoluto. C’è, invece, qualche possibilità che Pedro abbia siglato un precontratto con Borgo Panigale per il 2027, che in linea generale gli consentirebbe di salire su di una Desmosedici, moto che potrebbe essere anche di colori diversi rispetto al rosso. In questo modo Ducati avrebbe più potere contrattuale nei confronti di tutta la griglia, a partire proprio da Marc Marquez. Tra meno di un mese, a Madonna di Campiglio, Ducati presenterà la sua squadra per il 2026.