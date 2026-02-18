Ma quali Marc Marquez e Valentino Rossi, italiani e spagnoli sono fratelli sulla neve alle Olimpiadi: in Spagna sono impazziti per i nostri atleti. E la Rai perché non prende esempio?

Negli ultimi anni ci siamo abituati a un'insolita e accesa rivalità sportiva tra Spagna e Italia. È iniziata nel calcio, quando le Furie Rosse ci hanno buttato fuori prima dagli Europei del 2008 e poi da quelli del 2012, con un umiliante 4-0 in finale. È proseguita nel tennis, dove Sinner e Alcaraz da due anni ormai dominano e si fanno la lotta per gli Slam più importanti. Si è inasprita nel motociclismo, dove Italia e Spagna sono storicamente le due superpotenze. Sulle moto la rivalità ha assunto i contorni di una vera e propria guerra quando gli iberici si sono messi contro l'idolo Valentino Rossi. Prima il muro nel box con Jorge Lorenzo, poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il Gp della Malesia nel 2015. È il penultimo Gp della stagione e Valentino è in piena lotta per il mondiale, primo con 11 punti di vantaggio su Jorge Lorenzo. Sarebbe un ritorno al titolo iridato dopo cinque anni di digiuno e dopo il periodo difficile in Ducati. Dopo i primi giri di bagarre fra Rossi e Marquez i due si affiancano, Valentino lo guarda e gli tocca la moto col piede sinistro, facendolo cadere. Un episodio che ha cambiato la storia del Motomondiale, il Dottore è stato sanzionato e costretto a partire dall'ultima piazza al Gp conclusivo, perdendo la possibilità di vincere il suo decimo titolo mondiale. Possibilità che non si ripresentò mai più. Valentino accusò Marquez di avergli dato fastidio e di essere caduto apposta per favorire la corsa al mondiale del connazionale Lorenzo. Un tocco che ha fatto da spartiacque, e né Rossi né i tifosi italiani hanno ancora perdonato Marc Marquez, che durante il podio del Mugello la scorsa stagione è stato fischiato nonostante corresse per la Ducati. Ma questa guerra sportiva ci stava quasi facendo dimenticare che italiani e spagnoli sono parenti naturali. Siamo mediterranei, focosi e quello spagnolo è lo stile di vita che più si avvicina al nostro. È per questo che, almeno in cabina di commento, sulla neve di Milano Cortina italiani e spagnoli si sono riscoperti fratelli.

La Spagna infatti non è certo una nazione da Olimpiadi invernali. Fra Pirenei e Sierra Nevada il territorio ci sarebbe, ma per questioni culturali e infrastrutturali gli sport invernali non hanno mai attecchito nel cuore caliente degli iberici. A queste Olimpiadi la Spagna arriva con una delegazione di appena venti atleti, e fino ad ora non è ancora riuscita a vincere alcuna medaglia. Proprio per questo, in mancanza di beniamini locali, i commentatori spagnoli hanno deciso di adottare gli atleti italiani.