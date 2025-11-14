Valencia sta per darci la gara dell’anno tra Acosta e Bezzecchi? Intanto Bagnaia è tornato a soffrire (e nei test sarà durissima)

Continua, invece, la salita al golgota di Pecco Bagnaia (14° e mai davvero veloce) al quale sembra che neanche i test di fine stagione potranno riportare il sorriso: “Le moto rimarranno queste, sarà un test per provare altre cose. Sicuramente se ci sarà un cambiamento sarà per il prossimo anno”. Il weekend sembrava partito diversamente dopo le sue parole del giovedì, invece ancora una volta pare che la sua posizione in griglia possa essere stabilita lanciando i dadi. Di quelli con 20 facce però, come nei giochi da tavolo, non quelli a cui si era abituato nelle ultime stagioni.

Bello poi ascoltare Jorge Martín, che chiude la sua prima giornata in moto dopo quattro mesi con il 22° crono: “È difficile non spingere”, ci ha spiegato. “Non voglio rischiare perché i dottori mi hanno detto che se dovessi cadere di nuovo sarebbe un disastro per il mio corpo. Così quando ho visto che stavo esagerando sono tornato al box e mi sono dato una calmata. Devo prendere il weekend con calma e con l’obiettivo di prepararmi per il test, ora mi sento al 70%”.



È stata una giornata difficile invece per Nicolò Bulega, ultimo a poco più di un secondo dalla testa della classifica: “Devo mettere a posto tante piccole cose e qui non ci venivo dai tempi della Moto2, per cui sto un po’ cercando di adattarmi. Un obiettivo che mi farebbe contento? In questo momento devo solo girare e prendere confidenza con la moto, le gomme e tutte le altre cose di questa MotoGP”. La sensazione è che la qualifica sarà anche più importante de solito, non solo per Nicolò.