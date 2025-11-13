Inside e questa Ducati tra Portimao e l’ultimo atto? La severità (dis)umana di Bulega e l’ammissione di Bagnaia: tutto su Valencia

“È stato un anno complicato – ha ammesso - Ho lavorato duro, mi sono spinto oltre in alcune gare, meno in altre, ma non sono riuscito a ottenere risultati costanti”. Ormai c’è solo da aspettare che finisca tutto per resettare come ha detto Marc Marquez? No, in verità c’è da lavorare ancora. Fino all’ultimo secondo dell’ultimo giorno in sella. “Continuerò a lavorare - – ha concluso Bagnaia – con l'obiettivo di tornare competitivo e costante nelle mie prestazioni. Approfitterò anche di questo ultimo fine settimana e poi dei test di martedì per raggiungere questo obiettivo”. L’obiettivo, insomma, di ogni pilota. Anche di quel Nicolò Bulega che non ci pensa nemmeno a prendere i suoi due fine settimana in MotoGP come una sorta di gita premio.

“Sono felice di tornare presto in pista – ha infatti ribadito il vicemapione del mondo della Superbike - Ho avuto qualche giorno per capire e analizzare meglio quanto fatto lo scorso fine settimana in Portogallo. Sono sicuro che arriverò. Non dico che farò meglio, ma mi sentirò più a mio agio in sella e affinerò un po' la mia tecnica. Cercherò di percorrere quanti più chilometri possibile per acquisire sempre più sicurezza in sella”. Come, insomma, uno che guarda sempre a tutto quello che manca, anche se ciò che ha già conquistato è tantissimo e basterebbe a un comune mortale per sentirsi già appagato.