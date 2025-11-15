Il paradosso della Sprint di Valencia? L’unico che non ha sorpassato “alla Morbidelli” è Franco Morbidelli: “Sporco è altro. Per me conta la parola di uno solo”

“Partivo settimo –ha detto - e ho chiuso sesto, quindi direi che è andata meglio. Ma in generale andavo più forte. Sto osservando l’andamento di tutto il weekend:: sono sempre stato veloce, ma purtroppo non abbiamo azzeccato la qualifica. Partendo settimo, per lottare per il podio servono o una gran fortuna o una velocità eccezionale per liberarsi subito dei piloti davanti. Però sono partito bene, anzi molto bene. Il problema è che sono rimasto dietro a Quartararo per troppi giri. Per superarlo (ride, ndr) mi sono preso tutto il tempo necessario”. E’ il sorriso di chi è ben consapevole che a lui gli errori si perdonano meno che a altri, con Morbidelli che, però, ci tiene a non giocare il ruolo della vittima o di quello che vuole far vedere che gli altri fanno esattamente le stesse cose che fa lui.

“Sporco è altro – dice ancora - Un conto è superare deciso, un altro è buttare giù uno. E qui, dove superare è già difficile, se ci aggiungi prudenza, la missione diventa complicata. Se cerchi il sorpasso perfetto puoi metterci molto di più o addirittura non riuscirci. Oggi sono contento d’essere riuscito a passare Fabio, ma lui ha fatto un errorino alla Quattordici”. Sì, Franco Morbidelli ammette che da qualche tempo a questa parte ha una attenzione differente, magari ci pensa un attimo di più, ma sembra viverlo come un momento di apprendimento piuttosto che come una fase in cui sentirsi gli occhi e il giudizio di chiunque addosso. E significa molto, perché, di fatto, nelle parole del “pilota più punito” c’è la descrizione perfetta del gran lavoro fatto in questo 2025 da Simon Crafar.