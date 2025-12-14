Sentito Gigi Dall’Igna? "Un campione che non vince si abitua a perdere”. E Marco Rigamonti: “Nel 2025 Marc Marquez non ha spinto sempre al 100%”

"Ho sempre pensato che un campione che non sa più vincere si abitui a perdere – ha detto proprio Dall’Igna in Volver, il documentario di DAZN su Marc Marquez (di cui vi avevamo già parlato) - e, quindi, cessi di essere un campione. Nel caso di Marc, questo non è vero". Una frase che non solo racconta il talento del pilota, ma soprattutto il suo spirito. "Lo conosco da quando ha vinto il suo primo titolo; la sua determinazione è straordinaria e difficile da trovare, anche tra i campioni - racconta ancora Dall’Igna, quasi a giustificare perché l’ha voluto a ogni costo in Ducati, sacrificando anche qualcuno e un progetto sui “giovani allevati in casa” che stava già pagando.

“Io – continua Dall’Igna – non ho mai dubitato. Nel 2024 è stato chiaro che la sua determinazione, la sua volontà e la sua capacità di guidare la moto erano rimaste identiche, perché con una moto che, rispetto alle altre, era inferiore, è riuscito a fare cose che nessun altro con quella moto avrebbe potuto fare". Per Dall’Igna, quindi, il ritorno di Marquez sul tetto del mondo non è stato una rinascita, ma un riprendersi il posto che gli spettava, come se niente fosse cambiato. "Ciò che è cambiato è stato lo scenario – ha tagliato corto - non il pilota".