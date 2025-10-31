Due podi nelle ultime due gare, la Ferrari si è svegliata? No, vi spieghiamo perché. Ed Hamilton: “Ero preoccupato per le differenze culturali”

Non ha sbagliato nulla, così come perfetta è stata la gestione della squadra da un punto di vista tecnico, centrando la miglior finestra di utilizzo della vettura in entrambe le occasioni. E poi, ad aiutare sono state anche le caratteristiche dei due circuiti, mascherando i limiti che finora hanno frenato sia Leclerc che Hamilton, con tratti a media velocità in cui la SF-25 solitamente riesce a esprimersi al meglio. Charles ha fatto la differenza, per l’ennesima volta, portando a sette il numero dei podi conquistati in stagione, ma a lanciare qualche lampo è stato anche Hamilton.

Sir Lewis ha confermato il trend di crescita mostrato sin dal rientro dalla pausa estiva, necessario dopo una prima parte di stagione complicatissima, nonostante a livello di risultati il distacco da Leclerc sia ancora pesante. E in Messico, a livello di performance, quanto fatto in qualifica evidenzia lo step: poco meno di un decimo da Charles laddove, a inizio stagione, pagava invece tantissimo. Segnali positivi, non solo in vista delle ultime quattro gare stagionali, dove la speranza è che qualche opportunità possa presentarsi per salire sul podio, ma soprattutto in vista del 2026.