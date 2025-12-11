Il latitante geniale che si è finto statua nel presepe. Come sono andate veramente (insomma) le cose a Galatone

E insomma un latitante di origini ghanesi si è nascosto per due ore in un presepe a grandezza naturale fingendosi statua. Se non ce l’ha, date subito la cittadinanza a questa persona perché è un genio, e queste sono le notizie che a volte ti salvano la giornata. La faccenda è avvenuta a Galatone, in provincia di Lecce. Il tizio, ricercato dalla polizia per una condanna a nove mesi e 15 giorni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate (ma, chiediamo: siamo al terzo grado di giudizio o questo è scappato senza sapere che poteva appellarsi?) si trovava nella piazza Crocifisso, stava scappando dalla polizia e che fa? Si infila nella grotta della Natività e si mette in posizione “orso imbalsamato”. Sappiamo che la posizione era quella perché ci sono le foto. Per due ore nessuno si è accorto che quell’omone con le braccia protese in avanti, ghermigliose, era un essere umano e non una statua del presepe. Anzi, secondo me molti avranno pensato: “Ma tu guarda che bella idea che ha avuto Flavio Filoni, il sindaco di Galatone, di centrosinistra, a mettere un immigrato nella grotta”. Così come sospettiamo che i rivali politici siano passati dalla piazza indignandosi profondamente: “Visto? Vogliono invaderci. Adesso vogliono toglierci anche il simbolo della nostra cristianità”. È probabile che siano anche successi tafferugli (mi piace la parola “tafferugli”), non so, signore che si prendevano a borsettate a causa del multiculturalismo sì, antirazzismo no, o roba del genere. Avete presente i tafferugli a Più Libri Più Liberi? Però con le borsettate. Tanto che, immagino, qualcuno sia andato dal sindaco, che magari era in un bar al Corso, e gli abbia detto: “Sindaco. I tafferugli!”. E il sindaco: “No, i tafferugli ancora no!”. “E invece sì, venga sindaco, presto! A proposito, bravo, bravissimo che ha messo l’immigrato nel presepe”. “Che ho fatto io?”. “L’immigrato nel presepe. Grande idea!”. Adesso, ora sappiamo tutti che il sindaco di Galatone un’idea del genere non l’ha mai avuta. Ma è facile parlare col senno di poi. Immaginate un sindaco mentre gli fanno i complimenti per qualcosa che non ha fatto. Sapete cosa fanno i sindaci? Tutti i sindaci. Annuiscono e ringraziano. Anche se non è stato lui direttamente ad avere l’idea, sarà stato uno dei suoi collaboratori, e chi glieli ha messi i collaboratori a collaborare? Ma il sindaco! Quindi è merito suo.