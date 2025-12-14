E la Costituzione pacifista? E l'esercito che non dovrebbe combattere guerre ma solo difendere? Bye bye al pacifismo di facciata che per almeno mezzo secolo ha coperto, contenuto, ingabbiato il nazionalismo giapponese. Takaichi, e i suoi predecessori prima di lei, hanno avviato il riarmo del Paese convinti così di tener meglio testa a Cina, Corea del Nord e Russia. Il cuore del “Make Japan Great Again”, dicevamo, è qualcosa che gli statunitensi conoscono bene (il “Make America Great Again” di Trump vi dice niente), così come gli europei. Il ritorno all'età dell'oro bramato dal populismo di destra è ramificato un po' in tutto il Vecchio Continente, anche se i laboratori più nazionalisti coincidono con la Polonia (in prima linea per contenere Putin) e l'Italia (il governo Meloni è molto più istituzionale di Varsavia e gode di ottima stima alla Casa Bianca). A proposito: a gennaio Meloni dovrebbe volare in Giappone per abbracciare (di nuovo, dopo il primo vis a vis all'ultimo G20) la signora Takaichi. E a proposito di nuovo: avete visto il meme che sta girando in queste settimane sui social? Ritrae Giorgia Meloni, Alice Weidel (co-presidente dell'AfD tedesca) e Sanae Takaichi, affiancate alle bandiere storiche dell'Italia fascista, del Terzo Reich e dell'Impero giapponese. In basso compare la scritta rosa Girl Boss Edition. Il riferimento è al riemergere di un allineamento ideologico nei tre ex Paesi dell'Asse, con una novità: oggi le spinte più conservatrici (se non, per alcuni, con richiami più o meno velati al fascismo) sono guidate da un trio tutto al femminile. È un meme, ovviamente.